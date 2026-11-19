Gaziantep'te sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü, trafik ekipleri uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sis, kent merkezinin bazı noktalarında görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. İşlek noktalarda görev alan trafik ekipleri sürücüleri uyarırken, sürücüler araçlarının farlarını yakarak kontrollü şekilde ilerledi.
Gaziantep'te etkili olan sis, kentin bazı noktalarında görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Trafik ekipleri, kentin işlek noktalarında görev alarak sürücüleri uyardı.
Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak kontrollü şekilde ilerledi.
Kaynak: AA
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