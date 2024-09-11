Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekipleri, M.A.A isimli bir şüphelinin yasa dışı yollarla elde ettiği 59 adet tarihi sikke ve objeyi ikametinde buldu. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve ele geçirilen eserler Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

11.09.2024 15:16
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Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri fiziki ve teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde M.A.A'nın yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeleri ikametinde sakladığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptığı aramada 59 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirdi.

Ele geçirilen eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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