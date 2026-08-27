Gaziantep\'te Tarihi Fotoğraflar Kent Arşivi\'ne Eklendi

Gaziantep Kent Konseyince müzayedelerden alınan Cumhuriyet'in kuruluş döneminde kentte yaşananlara ilişkin 5 fotoğraf, Kent Arşivi'ne kazandırıldı.

Kent Konseyi tarafından 1921-1923 yıllarına ait ve kentte Cumhuriyet'in kuruluş sürecine tanıklık eden nadide görsel belgeler olma niteliği taşıyan 5 fotoğraf, dijital ortamda gerçekleştirilen müzayedelerden satın alındı.

Fotoğraflar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi'ne bağışlandı.

Kentin toplumsal hafızasını ortaya koyan fotoğraflar, tarihi olayların görsel tanıkları olarak gelecek kuşaklara aktarılacak.

Fotoğraflar arasında Büyük Taarruz sürecinde Afyonkarahisar ve Eskişehir'in kurtuluşunun, kentteki Askerlik Şubesi önünde coşkuyla kutlandığı görsel yer alıyor.

İzmir'in kurtuluşunun ardından Gaziantep'te yaşanan milli sevinç gösterilerini belgeleyen fotoğraf ise, dönemin ortak heyecanını ve milli ruhunu gözler önüne seriyor.

Koleksiyonda ayrıca 1922'de TBMM'nin 3'üncü yasama yılı açılışının Hükümet Konağı'nda düzenlenen resmi törenle karşılanmasına ilişkin fotoğraf da yer alıyor.

Bir diğer fotoğrafta ise Kuvayı Milliye önderleri ile Türk ordusu mensuplarını bir arada gösteren sivil-asker grup portresi, dönemin askeri ve sivil aktörlerini aynı karede buluşturması bakımından dikkat çekiyor.

"Tarihi hafızanın korunması ortak sorumluluğumuzdur"

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, yaptığı açıklamada, görsellerin Kent Arşivi'ne bağışlanmasıyla, tarihi belgelerin korunması, araştırmacıların ve gelecek kuşakların erişimine sunulmasına yönelik katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Söz konusu fotoğrafların, yazılı tarih kaynaklarının somut görsel verilerle desteklenmesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Güzelbey, şunları aktardı:

"Tarihi hafızanın korunması ortak sorumluluğumuzdur. Bu fotoğraflar geçmişten günümüze ulaşan görsel belgeler olmalarının yanında Gaziantep'in Milli Mücadele yıllarında ortaya koyduğu iradenin ve Anadolu'nun ortak milli ruhunun, somut tanıklarıdır. Tarihimizi gelecek kuşaklara doğru ve eksiksiz aktarabilmek, geçmişimize ait bu tür özgün belgeleri korumak ve erişilebilir kılmakla mümkündür. Geleceğimizin teminatı, milli şuurla yaşamaktan geçmektedir. Büyük Taarruz'un 104. yılında, Anadolu'nun kurtuluşuna giden yola bu fotoğraflarla şahitlik etmek bizim için ayrıca anlamlı. Türk'ün zafer ayı ağustosta, yaşadığımız toprakları bize yurt kılan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları olmak üzere, tüm atalarımıza bu tarihi vesikalar vesilesiyle minnetimizi sunuyorum."