Gaziantep'te 25 işçi zehirlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te 25 işçi zehirlendi

Gaziantep\'te 25 işçi zehirlendi
26.06.2026 13:49
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Gaziantep'teki bir tekstil fabrikasında içme suyu kullanan 25 işçi, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP'te bir tekstil fabrikasında içme suyundan içip, rahatsızlanan 25 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde 5'inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki içme suyunu kullanan işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti oluştu. Bunun üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen ambulanslarla 25 işçi, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 25 işçi zehirlendi - Son Dakika

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