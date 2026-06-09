Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın

Gaziantep\'te Tekstil Fabrikasında Yangın
09.06.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'teki tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok.

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

5. OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, AA muhabirine, Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 09.04'te İtfaiye Daire Başkanlığı'na yangın ihbarı geldiğini ve ihbardan 6 dakika sonra ekiplerin olay yerine yetiştiğini belirtti.

Elyaf pamuk ipliği üreten bir tesiste yangın çıktığını ifade eden Uğur, şöyle konuştu:

"Yangın içeriği ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Önemli olan can kaybının olmaması bizler için sevindirici bir durum. Bu arada Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı, OSB İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve diğer belediyelerin desteğiyle 50'ye yakın araç 100'den fazla personel ile yangın kontrol altına alındı. Bu saatten sonra soğutma ve söndürme işlemleri yapılacak. Fabrika çok ciddi hasar aldı. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak gerek bizim arkadaşlarımız gerek şube müdürlüğümüzle birlikte yapacağımız çalışmalar ortaya net raporlar çıkacak."

Uğur, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, "Yangının en azından farklı yerlere sıçraması engellendi. Söndürme işlemleri devam ediyor. Kısa sürede müdahalelerle yangını söndüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü Irmak öğretmenin şüpheli ölümü
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
Sedat Peker’in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı

12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 12:55:03. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.