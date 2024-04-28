Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Gaziantep\'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 7 kilo 670 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

28.04.2024 12:37
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi.

Aramalarda 7 kilo 670 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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