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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, deprem sonrası kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, deprem sonrası kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında yapımı devam eden kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu. Vali Çeber, Kaymakam İsmail Sancak'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve daha sonra tamamlanan ve yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, deprem sonrası kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu
30.01.2024 - 14:35,  Güncelleme: 14:40
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında yapımı devam eden kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, Kaymakam İsmail Sancak'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Nurdağı ilçesindeki yapımı tamamlanan ve yapımına devam edilen Bademli Mahallesi, Gedikli Mahallesi'ndeki ve Mestihüyük Mahallelerindeki kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu.???????

Yetkililerden bilgi alan Çeber daha sonra kalıcı konutlar içerisinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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