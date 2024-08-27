Gaziemir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda söyleşi ve konser düzenliyor

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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenleyeceği "Cumhuriyet ve Bugün" söyleşisine Zeynep Altıok Akatlı, Işık Kansu ve Bülent Demirdurak katılacak. Kutlamaların finalinde Tolga Çandar konser verecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı Gaziemir Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinliklerle, ilçede büyük bir coşkuyla ve gururla kutlanacak. Etkinlikler kapsamında "Cumhuriyet ve Bugün" söyleşisi düzenlenecek. Yazar Zeynep Altıok Akatlı'nın moderatörlüğünü yapacağı söyleşiye, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işık Kansu ile Tarihçi, Yazar, Profesyonel Rehber Bülent Demirdurak konuşmacı olarak katılacak. Söyleşi, 30 Ağustos Cuma günü 19.30'da Festival Alanı'nda düzenlenecek.

Söyleşinin ardından Tolga Çandar konser verecek. Tolga Çandar, seslendireceği zafer türküleriyle bayram coşkusunu zirveye taşıyacak. Festival Alanı'nda yapılacak konser saat 20.45'te başlayacak.

Ünal: "En büyük zaferimizin gururunu hep birlikte yaşayalım"

"Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve en büyük zaferlerimizden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, ilçemizde büyük bir coşku ve gururla kutlayacağız" diyen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Büyük zaferin 102. yılında, Zeynep Altıok Akatlı'nın moderatörlüğünde düzenleyeceğimiz 'Cumhuriyet ve Bugün' söyleşisinde, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işık Kansu ile Tarihçi, Yazar, Profesyonel Rehber Bülent Demirdurak, bilgilerini paylaşarak tarihimize ışık tutacak. Söyleşinin ardından düzenleyeceğimiz Tolga Çandar konseriyle de bayram coşkusunu yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla kutlamaya davet ediyorum. Gelin, en büyük zaferimizin gururunu hep birlikte yaşayalım" diye konuştu.