Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu Yeni Dönem Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Gaziemir Belediyesi, öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti veren Destek Eğitim Kursu'nun yeni dönem kayıtlarını başlattı. Kayıtlar 15 Temmuz'a kadar devam edecek.

05.06.2024 10:53  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Gaziemir Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nun yeni dönem kayıtları başladı. Öğrenciler, 15 Temmuz'a kadar kayıt yaptırabilecek.

Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda yeni dönem kayıtları başladı. Belediyenin, lise ve üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim verdiği kursun, 2024-2025 eğitim dönemi kayıtları 15 Temmuz'a kadar sürecek. GAZİDEK'teki kurslara 5, 6, 7, 8 ve12. sınıf öğrencileri kayıt yapabilecek. Kayıt yaptırmak isteyenler ikametgah, bir fotoğraf, kimlik fotokopisi ve öğrenci belgesi gibi evrakları tamamladıktan sonra GAZİDEK'in Ana Kurs Merkezi'ni, Sarnıç Kurs Merkezi'ni ve Aktepe Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek kayıt işlemlerini yapabilecek.

LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencileri GAZİDEK'teki eğitimlere katılmaya davet eden Belediye Başkanı Ünal Işık, "Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, yurttaşlarımızın ekonomik zorluk çekmelerine neden oluyor. Eğitim giderleri de ailelerin bütçesini zorlayan kalemlerin başında geliyor. Biz de belediye olarak öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ailelere destek olmak için Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda ücretsiz eğitim veriyoruz. GAZİDEK'te yeni eğitim dönemi kayıtları, 15 Temmuz'a kadar devam edecek. Kayıt işlemlerinizi yapmak için geç kalmayın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Gaziemir Belediyesi, 15 Temmuz, Belediye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu Yeni Dönem Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:36 “En beğendiğiniz siyasetçi kim“ anketi Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
09:13 Netanyahu’yu tehdit ettiğine pişman ettiler Kıyamet senaryosu gerçek oluyor Netanyahu'yu tehdit ettiğine pişman ettiler! Kıyamet senaryosu gerçek oluyor
08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
10:35 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim ilk kez konuştu: Boşanma nedeni önemli değil 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim ilk kez konuştu: Boşanma nedeni önemli değil
10:34 Altında Fed etkisi sürüyor Bayram öncesi altın fiyatları yükselişe geçti Altında Fed etkisi sürüyor! Bayram öncesi altın fiyatları yükselişe geçti
10:24 Adeta servet değerinde Jose Mourinho’nun maliyeti belli oldu Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu
10:07 DolarTL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta Dolar/TL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta
10:04 Aziz Yıldırım, Ali Koç’un televizyona çıkma talebini yine reddetti Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti
10:03 Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi Muhabir şaşkın şaşkın baktı Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi! Muhabir şaşkın şaşkın baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 11:13:25. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu Yeni Dönem Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement