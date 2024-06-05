Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu Yeni Dönem Kayıtları Başladı

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(İZMİR)- Gaziemir Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nun yeni dönem kayıtları başladı. Öğrenciler, 15 Temmuz'a kadar kayıt yaptırabilecek.

Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda yeni dönem kayıtları başladı. Belediyenin, lise ve üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim verdiği kursun, 2024-2025 eğitim dönemi kayıtları 15 Temmuz'a kadar sürecek. GAZİDEK'teki kurslara 5, 6, 7, 8 ve12. sınıf öğrencileri kayıt yapabilecek. Kayıt yaptırmak isteyenler ikametgah, bir fotoğraf, kimlik fotokopisi ve öğrenci belgesi gibi evrakları tamamladıktan sonra GAZİDEK'in Ana Kurs Merkezi'ni, Sarnıç Kurs Merkezi'ni ve Aktepe Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek kayıt işlemlerini yapabilecek.

LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencileri GAZİDEK'teki eğitimlere katılmaya davet eden Belediye Başkanı Ünal Işık, "Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, yurttaşlarımızın ekonomik zorluk çekmelerine neden oluyor. Eğitim giderleri de ailelerin bütçesini zorlayan kalemlerin başında geliyor. Biz de belediye olarak öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ailelere destek olmak için Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda ücretsiz eğitim veriyoruz. GAZİDEK'te yeni eğitim dönemi kayıtları, 15 Temmuz'a kadar devam edecek. Kayıt işlemlerinizi yapmak için geç kalmayın" diye konuştu.