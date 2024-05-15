Gaziemir Belediyesi Engelli Merkezi İnşa Edecek

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(İZMİR) - Engelliler Haftası'nda engelli bireylerle ve aileleriyle bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ilçeye Engelli Merkezi yapacaklarını duyurdu. Başkan Işık, "En büyük hayallerimden ve en çok önem verdiğim projelerimden biri olan bu merkezi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Gaziemir Belediyesi, Engelliler Haftası'nda engelli yurttaşlar ve aileleri için kahvaltı düzenledi. Başkan Işık'ın ev sahipliğindeki programa, boccia takımının sporcuları, Engelsiz Hizmet Aracı'ndan yararlananlar, Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Gülgün Yorgancılar ile dernek üyeleri ve aileler katıldı.

Katılımcıların taleplerini, yaşadıkları sorunları dinleyen Başkan Işık, engelli bireylere yönelik planladığı projelerini anlattı. Belediye'nin engelli vatandaşlara verdiği hizmetleri geliştirerek devam ettireceklerini, bu hizmetlere yenilerini ekleyeceklerini söyleyen Işık, şöyle konuştu:

"Çok küçük dokunuşlarla, dayanışmayla ve sevgiyle sizlerin hayatlarınıza büyük katkılar sağlayacağımızı biliyoruz. Gaziemir Engelli Merkezi'ni yapmak en büyük hayallerimden ve en büyük projelerimden biri. Bu merkezi hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyor, planlamalarımızı yapıyoruz. Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve özel eğitim öğretmenleri başta olmak üzere uzmanlardan oluşacak kadromuz, bu merkezde yurttaşlarımıza hizmet verecek. Bu özel merkezde eğitimler, sosyal, kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleri yapılacak. Bu merkezde vereceğimiz hizmetler sayesinde, engellisine bakan aile bireyleri, kendilerine vakit ayırabilecek ve sosyalleşebilecek. Burada vereceğimiz danışmanlık hizmetleriyle aileler, sosyal ve psikolojik yönden daha güçlü olacak. Amacımız engelleri birlikte aşmak, ailelerin sorumluluklarına ortak olup nefes almalarını sağlamak."