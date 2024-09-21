Gaziemir Belediyesi'nden Alzheimer ve Demans Hastalarına Destek - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi'nden Alzheimer ve Demans Hastalarına Destek

Gaziemir Belediyesi\'nden Alzheimer ve Demans Hastalarına Destek

Gaziemir Belediyesi'nin Sağlık Köyü'ndeki Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi, 1. ve 2. evre alzheimer ve demans hastalarına hizmet vererek fiziksel ve zihinsel kapasitelerini korumalarını sağlıyor. Hasta yakınlarına da sosyal ve psikolojik destek sunuluyor.

21.09.2024 10:52  Güncelleme: 10:59
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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü Sağlık Köyü'ndeki Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde, 1. ve 2. evre alzheimer ve demans hastalarına hizmet veriliyor.

Gaziemir Belediyesi'nin Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde verdiği hizmetlerle alzheimer ve demans hastalarının fiziksel ve zihinsel kapasiteleri korunuyor. Hasta yakınlarına da psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor.

Gaziemir'de ikamet eden, günlük aktivitelerini ve ihtiyaçlarını yerine getirebilen, bulaşıcı hastalığı olmayan 1. ve 2. evre alzheimer ve demans tanısı konmuş hastalar, merkezden yaş sınırlaması olmaksızın yararlanabiliyor. Merkeze üye olan yurttaşlar, sabah özel araçla ve sağlık personeli kontrolünde evlerinden alınarak merkeze getiriliyor. Gün boyu süren aktivitelerin ardından evlerine bırakılıyor.

Hasta yakınlarına da destek

Merkezde, hasta yakınlarına da bu süreçte hastanın bakımı ile ilgili sorunlarında ve kendilerinin yaşayabileceği sosyal ya da psikolojik sorunlarda danışmanlık ve destek hizmeti sunuluyor. Merkezde verilen danışmanlık hizmetiyle, bakım verenin tükenmişliğinin üstesinden gelmesine yardımcı olmakla birlikte hastalarının güven ortamındayken kendilerine vakit ayırmaları sağlanıyor.

"Hastaların ve ailelerin yanındayız"

Alzheimer hastalarına yönelik özel hizmetlerle her zaman onların ve ailelerinin yanlarında olduklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Alzheimer, sadece bireyleri değil, aileleri de derinden etkileyen bir hastalık. Alzheimer ve demans hastalarına sunduğumuz hizmetlerle onların yaşam kalitelerini artırmayı ve bu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirmeyi hedefliyoruz. Hizmetlerimizle hastalarımıza hem zihinsel hem de fiziksel destek sağlıyoruz. Ayrıca hasta yakınlarına sunduğumuz sosyal ve psikolojik destekle, bu zorlu süreçte yanlarında oluyoruz. Gaziemir Belediyesi olarak, bu hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi'nden Alzheimer ve Demans Hastalarına Destek - Son Dakika

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