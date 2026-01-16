Gaziemir Belediyesi'nden Vatandaşların Hayatına Dokunan Hizmet: Bin 56 Kişiye Evde Kuaför Hizmeti - Son Dakika
Gaziemir Belediyesi'nden Vatandaşların Hayatına Dokunan Hizmet: Bin 56 Kişiye Evde Kuaför Hizmeti

16.01.2026 11:00  Güncelleme: 12:14
Gaziemir Belediyesi, engelli, yaşlı, hasta ve dezavantajlı bireylere evde kişisel bakım hizmeti sunarak 2025'te bin 56 kişiye ulaştı. Bu hizmet, bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin engelli, yaşlı, hasta ve dezavantajlı bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla evlerinde sunduğu Evde Kuaför Hizmeti'nden, 2025 yılında bin 56 kişi yararlandı.

Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmeti ile tedavi sürecinde yurttaşlara evlerinde sağlık hizmeti veren Gaziemir Belediyesi, sağlık hizmetlerinin yanı sıra kişisel bakım desteği de sunuyor. Evde Kuaför Hizmeti kapsamında engelli, yaşlı, hasta ve dezavantajlı bireyler evlerinde ziyaret edilerek, kişisel bakımları uzman ekipler tarafından özenle yapılıyor. Vatandaşların saç kesimi, sakal tıraşı, tırnak kesimi ve diğer kişisel bakım ihtiyaçları, uzman ekipler tarafından özenle yerine getiriliyor. 2025 yılında bin 56 kişiye kişisel bakım hizmeti veren belediye, bu hizmetle yaşlı, engelli ve hasta bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyor ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağlıyor. Evde Kuaför Hizmeti'nden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 0232 999 2 112 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabiliyor.

Fiziki hizmetlerin yanı sıra sosyal projelerle yurttaşların yanlarında olduklarını ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Evden çıkmakta zorlanan yaşlı, engelli ve hasta komşularımızın kişisel bakım ihtiyaçlarına erişimini, kamusal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Evde Kuaför Hizmeti ile yalnızca bir bakım hizmeti sunmuyor, aynı zamanda yurttaşlarımızın kendilerini değerli, güvende ve yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlıyoruz. Sosyal adaleti esas alan, eşitliği büyüten ve dayanışmayı merkeze alan anlayışla, halkçı belediyecilik uygulamalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
