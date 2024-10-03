Gaziemir Belediyesi\'nden Gebe Okulu Sertifika Töreni

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(İZMİR)- Gaziemir Belediyesi'nin anne adaylarının hamilelik sürecini sağlıklı geçirmesi ve doğuma hazır olmaları için düzenlediği Gebe Okulu'nu tamamlayanlara, sertifikaları ve bebeğin temel ihtiyaçlarının yer aldığı hediye paketi verildi.

Hoş Geldin Bebek hizmetiyle gebelikte ve doğumdan sonra annelerin ve bebeklerinin sağlığını takip eden Gaziemir Belediyesi, Gebe Okulu ile de annelerin hamilelik sürecini sağlıklı geçirmelerine ve doğum sonrasına hazır olmalarına katkı sağlıyor. Gebe Okulu'nda, ebe, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistler tarafından aile planlaması, beslenme, temel bebek bakımı, doğum sonrası süreçler ve psikolojik hazırlık konularında kapsamlı eğitimler veriliyor.

Okulda; aile planlaması, emzirme danışmanlığı, temel bebek bakımı, diyetisyen, gebe beslenmesi ve emziren anne beslenmesi hakkında bilgiler veriliyor. Fizyoterapist eşliğinde hamilelere uygun güçlendirici ve postür düzeltici egzersizler de yaptırılıyor. Psikolog eşliğinde nefes egzersizleri ve doğuma hazırlığın psikolojik süreçleri hakkında sunumlar yapılıyor.

Eğitimi tamamlayanlara katılım sertifikalarının yanı sıra bebek bezi, bebek alt değiştirme örtüsü, ıslak mendil, şampuan, pişik kremi gibi bebeğin temel ihtiyaçları ve anneler için de göğüs pedi, emzirme önlüğünün yer aldığı hediye paketi verildi.

Gebe Okulu'nun yeni dönemine katılmak isteyen anne adayları, '999 0 112' numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabiliyor.