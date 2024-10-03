Gaziemir Belediyesi'nden Gebe Okulu Sertifika Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziemir Belediyesi'nden Gebe Okulu Sertifika Töreni

Gaziemir Belediyesi\'nden Gebe Okulu Sertifika Töreni

Gaziemir Belediyesi, düzenlediği Gebe Okulu'nu tamamlayan anne adaylarına sertifika ve bebeğin temel ihtiyaçlarını içeren hediye paketleri verdi. Okulda ebe, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistler tarafından hamilelik ve doğum süreçleri hakkında eğitimler verildi.

03.10.2024 10:24  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Gaziemir Belediyesi'nin anne adaylarının hamilelik sürecini sağlıklı geçirmesi ve doğuma hazır olmaları için düzenlediği Gebe Okulu'nu tamamlayanlara, sertifikaları ve bebeğin temel ihtiyaçlarının yer aldığı hediye paketi verildi.

Hoş Geldin Bebek hizmetiyle gebelikte ve doğumdan sonra annelerin ve bebeklerinin sağlığını takip eden Gaziemir Belediyesi, Gebe Okulu ile de annelerin hamilelik sürecini sağlıklı geçirmelerine ve doğum sonrasına hazır olmalarına katkı sağlıyor. Gebe Okulu'nda, ebe, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistler tarafından aile planlaması, beslenme, temel bebek bakımı, doğum sonrası süreçler ve psikolojik hazırlık konularında kapsamlı eğitimler veriliyor.

Okulda; aile planlaması, emzirme danışmanlığı, temel bebek bakımı, diyetisyen, gebe beslenmesi ve emziren anne beslenmesi hakkında bilgiler veriliyor. Fizyoterapist eşliğinde hamilelere uygun güçlendirici ve postür düzeltici egzersizler de yaptırılıyor. Psikolog eşliğinde nefes egzersizleri ve doğuma hazırlığın psikolojik süreçleri hakkında sunumlar yapılıyor.

Eğitimi tamamlayanlara katılım sertifikalarının yanı sıra bebek bezi, bebek alt değiştirme örtüsü, ıslak mendil, şampuan, pişik kremi gibi bebeğin temel ihtiyaçları ve anneler için de göğüs pedi, emzirme önlüğünün yer aldığı hediye paketi verildi.

Gebe Okulu'nun yeni dönemine katılmak isteyen anne adayları, '999 0 112' numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabiliyor.

Kaynak: ANKA

Gaziemir Belediyesi, Yerel Haberler, Diyetisyen, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi'nden Gebe Okulu Sertifika Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
16:43 Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
16:08 AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil
16:07 Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu
15:59 4 soru sorup cevabını istedi Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yanıt 4 soru sorup cevabını istedi! Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yanıt
15:39 Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye’de laiklik bir muamma Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 11:54:14. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziemir Belediyesi'nden Gebe Okulu Sertifika Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement