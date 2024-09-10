Gaziemir Belediyesi'nden kurs kayıtları başladı - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi'nden kurs kayıtları başladı

Gaziemir Belediyesi'nin Cumhuriyet Semtevleri'nde düzenlediği kış dönemi kurslarının kayıtları başladı. Kurslara katılmak isteyenler, 13 Eylül'e kadar kayıt yaptırabilecek.

10.09.2024 11:35  Güncelleme: 13:16
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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin Cumhuriyet Semtevleri'nde kurs kayıtları başladı. Kayıtlar, 13 Eylül'de sona erecek.

Gaziemir Belediyesi'nin kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif olmaları için hizmet verdiği, kadınların kişisel gelişimlerini desteklemek için eğitimler düzenlendiği Cumhuriyet Semtevleri'nde kış dönemi kurslarının kayıtları başladı. Kurslara katılmak isteyenler, 13 Eylül'e kadar kimlik fotokopileriyle, evlerine en yakın semt evini ziyaret ederek kayıt yaptırabilecek.

Semtevlerinde; yetişkinler için çeşitli branşlarda kursların yanı sıra çocuklar için de Eğitim Atölyesi düzenlenecek. Atölyelerde, Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler branşlarında eğitim verilecek. Kurslara katılmak isteyen çocuklar kimlik fotokopileri ve öğrenci belgeleriyle evlerine en yakın semtevini ziyaret ederek kaydını oluşturabilecek.

Meslek Edindirme Kursları kapsamında ise el ve ayak bakımı kursu ile hasta yaşlı bakımı kursu düzenlenecek. Meslek Edindirme Kursları'nın kayıtları, Dokuz Eylül Mahallesi Cumhuriyet Semtevi'nde yapılacak. Kurslara katılanlara eğitimin sonunda sertifika verilecek.

Kaynak: ANKA

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