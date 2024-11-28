Gaziemir Tekvando Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda 10 Madalya Kazandı

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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin Tekvando Takımı, Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda 6 altın, 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı. Belediye sporcusu Bengü Alkan Çal, 2024 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Gaziemir Belediyesi'nin sporcuları, katıldıkları turnuvalarda ilçenin adını hem ulusal hem de uluslararası arenada duyurmaya devam ediyor. Katıldığı turnuvalardan derecelerle dönen Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı, Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun düzenlediği, 43 ilden yaklaşık bin sporcunun yarıştığı Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. Belediyenin tekvando sporcuları, 6 altın ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı. Şampiyonada Türkiye şampiyonu olan Bengü Alkan Çal, 2024 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'na, ay yıldızlı formayla katılmaya hak kazandı. Bengü, uluslararası arenada hem Gaziemir'i hem de Türkiye'yi temsil edecek.

"Gurur kaynağımız oldunuz"

Turnuvadan madalyayla dönen sporcular, antrenörleri ve belediye meclis üyeleri Tahir Türkbay, Gökhan Yılmaz ile birlikte Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Tekvandocuları ve antrenörlerini tebrik eden Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda 6 altın, 4 bronz olmak üzere 10 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttınız, gurur kaynağımız oldunuz. Başarılarınız ve azminizle örnek oldunuz. Sizi ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum. 2024 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda milli formayla ülkemizi ve Gaziemir'imizi temsil etmeye hak kazanan sporcumuz Bengü Alkan Çal'a başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olmaya, sizi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.