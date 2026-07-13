Gaziosmanpaşa Belediye Davası… Aziz İhsan Aktaş, "Bahçetepe'nin 300 Bin Dolar Aldığını Gördünüz Mü?" Sorusunu Yanıtlayamadı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediye Davası… Aziz İhsan Aktaş, "Bahçetepe'nin 300 Bin Dolar Aldığını Gördünüz Mü?" Sorusunu Yanıtlayamadı

13.07.2026 20:11  Güncelleme: 21:10
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Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın çapraz sorgusunda, Hakan Bahçetepe'nin avukatının '300 bin dolar aldığını gördünüz mü?' sorusuna Aktaş'ın kaçamak yanıtı salonda gülüşmelere neden oldu. Duruşmada ayrıca Aktaş'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik iddiası da tepki çekti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın çapraz sorgusunda Hakan Bahçetepe'nin avukatı soru sordu. Avukat, Aktaş'ın "Gördüğümü gördüğüm gibi anlattım" beyanına dayanarak, "Edebiyat istemiyorum. Bahçetepe'nin 300 bin dolar aldığını gördünüz mü?" diye sordu. Aktaş'ın "gördüm" diyememesi üzerine salonda gülüşmeler oldu.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasından ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasında ilk duruşma bugün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

Dosyada Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner tutuklu sanık olarak yer alırken; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yanı sıra Aziz Lal, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Seza Büyükçulha tutuksuz yargılanıyor.

Duruşma, ilk olarak cezaevinde felç geçirdiği halde tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un savunmasıyla başladı. Ciddi sağlık sorunları nedeniyle ayakta dahi durmakta zorlanan Aksoy, oturarak savunma yaptı. Aksoy'un çapraz sorgusu ve avukat savunmasının ardından tutuklu CHP PM üyesi Baki Aydöner'in savunmasına geçildi. Aydöner'in de çapraz sorgusu ve avukat savunmasının ardından duruşmaya yarım saat ara verildi.

Aradan sonra Bahçetepe'nin savunması dinlendi. Çapraz sorgusu ve avukatlarının savunması sona erdikten sonra etkin pişmanlıkçı iş insanı Aziz İhsan Aktaş, savunma yaptı.

AKTAŞ'IN EKREM İMAMOĞLU İDDİASI TEPKİ ÇEKTİ

Sonrasında çapraz sorgusuna geçilen Aktaş, tutuklu sanık Erdal Celal Aksoy'un sorusunu yanıtladı. İddia edilen rüşvet parasının ortada olmadığına dair konuşan Aktaş, "O zaman Ekrem İmamoğlu'na gitmiştir" dedi, salondan tepkiler yükseldi. Aktaş, tutuklu Baki Aydöner'in sorusu üzerine de kendisine 100 bin dolar rüşvet verdiğine dair bir beyanı olmadığını söyledi.

"BAHÇETEPE'NİN 300 BİN DOLAR ALDIĞINJ GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Ardından Hakan Bahçetepe'nin avukatı Aktaş'a soru sormak üzere söz aldı. Avukat, Aktaş'ın "Gördüğümü gördüğüm gibi anlattım" beyanına dayanarak, "Edebiyat istemiyorum. Bahçetepe'nin 300 bin dolar aldığını gördünüz mü?" diye sordu. Aktaş, "Burada saatlerce edebiyat yapan avukat beye cevap vereyim. Burada süreci anlattım. Kendisi ne anlıyorsa o şekilde" diyerek yanıtladı. Bu yanıt üzerine salonda gülüşmeler oldu.

Aktaş'ın "gördüm" diyememesi üzerine avukat, "Takdiri mahkemenize bırakıyoruz" dedi.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hakan Bahçetepe, Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Gaziosmanpaşa, İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa Belediye Davası… Aziz İhsan Aktaş, 'Bahçetepe'nin 300 Bin Dolar Aldığını Gördünüz Mü?' Sorusunu Yanıtlayamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa Belediye Davası… Aziz İhsan Aktaş, "Bahçetepe'nin 300 Bin Dolar Aldığını Gördünüz Mü?" Sorusunu Yanıtlayamadı - Son Dakika
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