YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Gaziosmanpaşa'da CHP Adayı Hakan Bahçetepe'nin Oyları Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziosmanpaşa'da CHP Adayı Hakan Bahçetepe'nin Oyları Arttı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yerel seçimi önde tamamlayan CHP adayı Hakan Bahçetepe'nin itiraz üzerine yapılan yeni sayımda da ek olarak 4 oyla artıya geçtiği açıklandı.

03.04.2024 14:15  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yerel seçimi önde tamamlayan CHP adayı Hakan Bahçetepe'nin itiraz üzerine yeni sayımda da ek olarak 4 oyla artıya geçtiği açıklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Gaziosmanpaşa'da yeniden başlayan sayımda 12 sandıkta Hakan Bahçetepe başkanımız dört oy artıya geçti" dedi.

Konuyla ilgili son bilgileri CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik iki sosyal medya mesajıyla şu şekilde paylaştı:

"Gaziosmanpaşa'da yeniden başlayan sayımda 12 sandıkta Hakan Bahçetepe başkanımız dört oy artıya geçti. Her bir oyumuzun titizlikle takipçisiyiz.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde bilgi karartma, suç teşkil eden evrakları imha etme duyumları alıyoruz! Bu işlemleri yapanları hukuki sınırlar içinde kalmaya davet ediyorum, unutulmamalıdır ki hiç bir suç cezasız kalmayacaktır!"

Kaynak: ANKA

Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da CHP Adayı Hakan Bahçetepe'nin Oyları Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
14:12 İstanbul Adliyesi karıştı Van’daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti İstanbul Adliyesi karıştı! Van'daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti
13:30 Van’da mazbata gerilimi sürüyor Protestolara katılan Erkan Baş’a polisten gazlı müdahale Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale
11:58 Gaziosmanpaşa’da sayım gerginliği AK Parti ve CHP’liler birbirine girdi Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
11:24 Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış
12:17 İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı İstanbul'da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı
11:26 31 Mart’ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi’nden kongre kararı 31 Mart'ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi'nden kongre kararı
10:58 Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 14:51:57. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da CHP Adayı Hakan Bahçetepe'nin Oyları Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement