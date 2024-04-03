Gaziosmanpaşa'da CHP Adayı Hakan Bahçetepe'nin Oyları Arttı

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da yerel seçimi önde tamamlayan CHP adayı Hakan Bahçetepe'nin itiraz üzerine yeni sayımda da ek olarak 4 oyla artıya geçtiği açıklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Gaziosmanpaşa'da yeniden başlayan sayımda 12 sandıkta Hakan Bahçetepe başkanımız dört oy artıya geçti" dedi.

Konuyla ilgili son bilgileri CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik iki sosyal medya mesajıyla şu şekilde paylaştı:

"Gaziosmanpaşa'da yeniden başlayan sayımda 12 sandıkta Hakan Bahçetepe başkanımız dört oy artıya geçti. Her bir oyumuzun titizlikle takipçisiyiz.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde bilgi karartma, suç teşkil eden evrakları imha etme duyumları alıyoruz! Bu işlemleri yapanları hukuki sınırlar içinde kalmaya davet ediyorum, unutulmamalıdır ki hiç bir suç cezasız kalmayacaktır!"