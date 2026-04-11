Gaziosmanpaşa'da Hurdacıda Yangın

Gaziosmanpaşa'da bir binanın zemin katındaki hurdacıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şemsipaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişinde yer alan hurdacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.