Gaziosmanpaşa'da 2 Katlı İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da 2 Katlı İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziosmanpaşa\'da 2 Katlı İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziosmanpaşa'da, Merkez Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki 2 katlı iş yerinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine sevk edilen emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

21.02.2024 05:23  Güncelleme: 05:24
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Gaziosmanpaşa'da 2 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Merkez Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki 2 katlı iş yerinde sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye görevlileri de kısa sürede kontrol altına aldığı yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi, ölen ya da yaralan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da 2 Katlı İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da 2 Katlı İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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