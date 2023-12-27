Gaziosmanpaşa\'da Üst Geçit Kullanılmıyor

GAZİOSMANPAŞA'da fizik tedavi hastanesi yakınında bulunan üst geçidi kullanmak yerine yoldan geçmek isteyenler kazaya davetiye çıkarıyor. Oldukça işlek olan caddede çok sayıda kaza yaşanıyor. Son olarak bir kadın çocuğuyla yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Kadının yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazalar ders olmazken çok sayıda kişi yoldan geçmeye devam etti. Yoldan geçen bazı vatandaşlar ise fizik tedavi hastanesine gitmek için kullanmak zorunda kaldıkları üst geçidin asansörünün çalışmadığını söyledi.

Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde bulunan Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi yakınında bulunan üst geçit altından yolun karşısına geçmeye çalışanlar tehlikeye davetiye çıkarıyor. Geçtiğimiz ay bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken geçtiğimiz gün de çocuğu ile yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kaza anı araç kamerası yansıdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken art arda meydana gelen kazalara rağmen vatandaşların üst geçidi kullanmayarak yoldan karşıya geçiyor.

"DİZİMDEN RAHATSIZIM, HASTANEDEN GELİYORUM"

Acelesi olduğu için üst geçidi kullanmadığını dile getiren İlyas Haskan, "Biz millet olarak aceleciyiz, ondan dolayı yoldan geçtim. Dizimden rahatsızım, hastaneden geliyorum. Biz genelde millet olarak böyleyiz, aceleciyiz" dedi. Atilla Ateş ise, "Cenazemiz var. Ona yetişmeye çalışıyorum. O yüzden mecburiyetten yoldan geçmek durumunda kaldım. Burada olan kazaları da duyuyorum. Ama ben de cenazeye yetişmek için buradan geçtim" diye konuştu.

ÜST GEÇİTTE ASANSÖRÜ YOK

Fizik tedavi hastanesi gitmek için geldiğini söyleyen İlkaye Meral de, "Benim ayağım protez olduğu için üst geçitten geçmekte zorlanıyorum. Burada birinin öldüğünü de biliyorum. Üst geçit bizler için yapıldı. Yoldan geçmek de tehlikeli ama ben buradaki fizik hastanesinden geliyorum, engelliyim. Fakat üst geçidin asansörleri iki senedir hala yapılmadı. O yüzden de kullanamıyoruz. Ben de mecburen yanımda refakatçi biriyle araçları durdurarak karşıdan karşıya geçiyorum. Tehlikeli ama yapacak bir şey yok. Ben üst geçidin merdiveninden kayıp düşersem ayağım bitecek, yoldan geçersem de araba çarpsa öleceğim" şeklinde konuştu.

"ÜST GEÇİDİN ASANSÖRÜ ÇALIŞMIYOR"

Bebek arabasıyla üst geçidi kullanmakta zorlandıklarını vurgulayan Umut Karadağ da, "Bu asansör neredeyse 5-6 aydır yapılacak ama herhangi bir ilerleme yok. Biz de kaç gündür çocuğumuzla hastaneye gidip geliyoruz. Bebek arabasıyla üst geçitten geçmek zor olduğu için biz de karşıdan karşıya geçmek zorunda kalıyoruz. Bu asansörü bir an önce yapsalar çok iyi olur. Bizim dışımızda yaşlılar da üst geçidi kullanırken zorlanıyor. Biz de bugün hastaneye geç kalmıştık. O yüzden karşıdan koşarak geldik. Bu çok tehlikeli bir durum aslında" ifadelerini kullandı.