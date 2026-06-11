Gaziosmanpaşa'da Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Gaziosmanpaşa'da bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Yıldıztabya Mahallesi Ortancalı Sokak'ta, 5 katlı binanın bodrumunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sokağın dar olması nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlandı.

Binada yayılan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bu kişilerden 1'i ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.