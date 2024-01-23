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Gaziosmanpaşa'da Yol Vermeme Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Yol Vermeme Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Gaziosmanpaşa'da iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında bir sürücü diğerini bacağından silahla vurdu. Olayın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

23.01.2024 - 12:14,
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GAZİOSMANPAŞA'da iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğerini bacağından silahla vurdu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın yaşandığı anı anlatan Esnaf Soner Sarsar, Arabalarının içinde biraz konuştular sonra diğer arabadaki genç olan önce havaya ateş etti, sonra ayaklarına doğru 7-8 el ateş etti dedi.

Olay, Mevlana Mahallesi'nde dün saat 13.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü üzerinde bulunan silahla önce havaya ateş etti. Daha sonra ise hafif ticari aracın şoförünü bacağından vurdu. Yaşananların ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Çevre sakinleri olayın yaşandığı anı anlattı.

ÖNCE HAVAYA SONRA ADAMA ATEŞ ETTİ

Olayın yaşandığı dakikaları anlatan Esnaf Soner Sarsar, İki araç geldi burada durdular. Araba içinde biraz konuştular. Sonra genç olan diğer arabadaki, önce havaya sonra diğerinin ayaklarına doğru 7-8 el ateş etti dedi.

3 MERMİ BACAKLARINA İSABET ETMİŞTİ

Sarsar, Biz de dükkandaydık, içeri geçtim dükkanda geriye doğru saklandım. Ne konuştuklarını uzak oldukları için duymadım ama bir anda durdular. Diyaloglarının sesi gelmiyordu, araçtan çıktı silahla ateş etmeye başladı. Yerde yatan adam bağırıyordu can havliyle. Zaten 15-20 dakika sonra ambulans geldi, alıp götürdü. Bizler de çıkıp bezle tampon yaptık, çok kan akıyordu. Hiçbir şey söylemiyordu, sadece canı yandığı için bağırıyordu ifadelerini kullandı. Başka bir çevre sakini ise, İki araba yanaştı, mermi sıktılar, 8-9 el sıktılar, sonra kaçtı. Tabi insan korkuyor, çok da kan kaybetti. Hastanede yaşıyor mu öldü mü bilmiyoruz. Benim gördüğüm 3 mermi bacaklarına isabet etmişti diye konuştu.

Gaziosmanpaşa\'da Yol Vermeme Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü
Kaynak: DHA
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Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Yol Vermeme Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Yol Vermeme Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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