Gazze Ablukasına Son Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze Ablukasına Son Çağrısı

19.05.2026 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksikalı aktivist Al Wiraikat Flores, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için mücadele ediyor.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki Sirius teknesinde bulunan Meksikalı aktivist Al Muatasem Belah Al Wiraikat Flores, "İsrail ve emperyalist ülkelerin sahip olduğu cezasızlığa" son verilmesi gerektiğini söyledi.

Gazze Şeridi'ne doğru Sirius teknesinde yoluna devam eden Al Wiraikat Flores, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için dünyanın farklı noktalarından ve kültürlerinden insanların tek bir amaç uğruna bir araya geldiğini vurguladı.

Al Wiraikat Flores, "İsrail'in ve dünyanın dört bir yanındaki emperyalist ülkelerin sahip olduğu cezasızlığı görmekten bıktığını" ifade ederek buna son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası sularda seyreden teknelere Yunanistan ve Kıbrıs Adası'nda yasa dışı müdahale edilmesini eleştiren Al Wiraikat Flores, "Bence Avrupa Birliği'nin İsrail ile nasıl işbirliği yaptığını, İsrail'in tüm dünyada cezasız kalmasına nasıl yardımcı olduğunu sergilemesi çok yazık." şeklinde konuştu.

Al Wiraikat Flores, aktivistlerin İsrail unsurları tarafından alıkonulmasını "korsanlık eylemi" olarak nitelendirerek, bazı dünya liderleri ile Birleşmiş Milletlerin (BM) buna göz yummasının "çok kötü bir durum" olduğunu dile getirdi.

İnsanları, sokaklara çıkıp konuşamayanlar adına seslerini yükseltmeye davet eden Al Wiraikat Flores, "Şu anda konuşma imkanımız var ama belki birkaç saat ya da dakika sonra hatta belki önümüzdeki birkaç gün boyunca hiçbir şey söyleyemeyeceğiz." dedi.

Gazze halkının 1948'den bu yana sıradan bir gün yaşamadığına dikkati çeken Al Wiraikat Flores, bunun son bulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Ablukasına Son Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için “Türk teknesi“ bahanesi uyduruyor Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için "Türk teknesi" bahanesi uyduruyor
Çorum’da Kameriye Yangını Çorum'da Kameriye Yangını
Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi’den taraftarlara dünya yıldızı vaadi: ’Beni kesmez’ diyerek 2 ismi reddettim Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den taraftarlara dünya yıldızı vaadi: 'Beni kesmez' diyerek 2 ismi reddettim
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
RTÜK Tarsus’taki saldırıya yayın yasağı getirdi RTÜK Tarsus'taki saldırıya yayın yasağı getirdi

20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:05
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama
Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
18:13
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 20:42:46. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze Ablukasına Son Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.