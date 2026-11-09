Gazze Barış Kurulu, selde on binlerce çadır sular altında kalınca İsrail'e çağrı yaptı - Son Dakika
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Gazze Barış Kurulu, selde on binlerce çadır sular altında kalınca İsrail'e çağrı yaptı

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Gazze Barış Kurulu, sel ve kış koşulları nedeniyle acil insani uyarı yaparak İsrail'i yardım malzemelerinin girişine izin vermeye çağırdı. Kurul, son iki günde on binlerce çadırın sular altında kaldığını, ailelerin soğukta kaldığını belirterek BM ve bağışçıları işbirliğine çağırdı.

Gazze Barış Kurulu, bölgede yaşanan şiddetli sel felaketi ve yaklaşan kış koşullarına ilişkin "acil durum" uyarısında bulunarak, İsrail'i gerekli yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine izin vermeye çağırdı.

Gazze Barış Kurulu, bölgede etkili olan şiddetli yağışlar ve olumsuz hava koşullarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sel felaketinin ardından Gazze'de ortaya çıkan tabloyu "insani acil durum" olarak nitelendiren kurul, ilgili taraflara harekete geçme çağrısında bulundu.

Son iki günde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle on binlerce çadırın ve geçici barınağın sular altında kaldığına dikkati çeken kurul, yerinden edilmiş ailelerin soğuğa maruz kaldığını belirtti.

Barış Kurulu, açıklamasında, "Durum artık sadece yaklaşan kışın oluşturduğu bir tehdit değil, acil bir insani kriz halini almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Temel barınma, sanitasyon, drenaj ve diğer kışa hazırlık malzemelerinin acilen bölgeye sokulması ve dağıtılması, sivillerin hayatlarını korumak için hayati önem taşıyor." ifadesine yer veren kurul, bu konuda ilgili tüm taraflara ve İsrail'e çağrıda bulundu.

Açıklamada, "İsrail hükümetine, kışa hazırlık ve insani yardım malzemelerinin girişine izin vermek için derhal harekete geçmeleri ve taahhütlerini tam olarak yerine getirmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanan kurul, İsrail'in bugüne kadarki adımlarının ise "hala yetersiz" olduğunu belirtti.

Kurul ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası bağışçıları, Gazze'nin acil kışa hazırlık ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli kaynakları, malzemeleri ve operasyonel desteği seferber etmek üzere kendisiyle acilen koordinasyon kurmaya çağırdı.

Kaynak: AA
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