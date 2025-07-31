Gazze'de Açlık Felaketi: 159 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Felaketi: 159 Ölü

31.07.2025 14:01
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İsrail ablukası altındaki Gazze'de son 24 saatte açlıktan 2 kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'i çocuk 2 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 159'a çıktığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

"Gazze'de açlık sessizce can almaya devam ediyor." diyen Burş, son 24 saatte 1'i çocuk 2 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 90'ı çocuk 159'a yükseldiğini kaydetti.

Gazze'de açlıktan hayatını kaybeden Filistinlilere işaret eden Burş, "Bu insanlar bir anda ölmediler, aksine yiyecek ve ilaca erişimi engelleyen abluka ile katili kurbanla eşit tutan uluslararası sessizlik altında günden güne solup gittiler." ifadelerini kullandı.

Burş, Gazze'de kıtlığın sona erdirilmesi için İsrail'in 5 aydan uzun süredir sürdürdüğü sıkı ablukasının kaldırılması çağrısında bulundu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Felaketi: 159 Ölü - Son Dakika

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