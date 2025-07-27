Gazze'de Açlık Tehlikesi: 6 Yaşındaki Dena'nın Durumu Kötüleşiyor - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Tehlikesi: 6 Yaşındaki Dena'nın Durumu Kötüleşiyor

27.07.2025 12:13
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İsrail kuşatması altındaki Gazze'de Dena'nın sağlık durumu açlık nedeniyle her geçen gün kötüleşiyor.

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze'de özel ihtiyaç sahibi 6 yaşındaki Dena Ahmed Suhveyl'in sağlık durumu açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle her geçen gün kötüye gidiyor.

Savaşın başından bu yana Gazze'de Hamas'ı sona erdirmeye ve esirleri kurtarmaya çalıştığını iddia eden ancak bunu askeri yollardan başaramayan İsrail hükümeti, 2 Mart'tan beri bu hedefleri insani yollardan gerçekleştirmeye çalışıyor.

Sınır kapılarını kapatarak 2 milyonu aşkın insanı açlığa mahkum eden İsrail, ABD güdümündeki sözde insani yardım merkezlerini de ölüm tuzakları olarak kullanıyor.

Son verilere göre Gazze'de İsrail'in yol açtığı kitlesel açlık nedeniyle 85'i çocuk 127 kişi hayatını kaybetti, bebek maması ve besin takviyelerinin tükenmesi sebebiyle de 100 binden fazla çocuk toplu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlenen saldırılarda ise 1121 Filistinli öldürüldü. Bu tablo, Filistinlilerin her iki durumda da ölümle karşı karşıya olduklarını gözler önüne seriyor.

6 yaşındaki Dena sadece 11 kilogram

Doğum sırasında beyni oksijensiz kaldığı için Serebral Palsi hastalığına yakalanan 6 yaşındaki Dena da özel ihtiyaç sahibi olmasına rağmen, İsrail'in aç bırakma politikasından nasibini aldı.

Savaş nedeniyle sağlık durumu kötüleşen küçük kız şu an sadece 11 kilogram.

Dena'nın annesi Menal, eşinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini, 6 çocuğunun bakımını tek başına üstlenmek zorunda kaldığını, kızının ihtiyaçlarını ise karşılayamadığını söyledi.

Gazze'de açlıktan kaçış yok

Anne Menal, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

"14-15 defa yer değiştirdim. Kuzeyde açlık çekiyoruz diye buraya geldik ama burada El-Bureyc'de de açlık var. Burası kuzeyden de fena. Aşevlerinden yemek alamıyoruz. Pazara gidiyorum, hiçbir şey bulamıyorum. Et, sebze, takviye gıda, hiçbir şey yok. Kızımı, durumu kötüleşince hastaneye götürüyorum, serum veriyorlar. "

"Bu çocuğun gıda, ilaç ve başını sokacağı bir yerden başka ne isteği olabilir"

Gazze'deki herkesin açlık çektiğini ancak kızının özel ihtiyaç sahibi olduğunu ve böyle çocukların bakımlarının da özel olduğunu dile getiren Filistinli anne şunları söyledi:

"Bu çocuğun gıda, ilaç ve başını sokacağı bir yerden başka ne isteği olabilir. Tek bunları istiyoruz. Bu çocuk terörist değil, kimseyle de savaşamaz. Bunun gibi binlerce çocuk sebepsiz yere öldürülüyor."

"Mecburen oğlumu, (ölüm tuzağı haline gelen) yardım dağıtım noktalarına gönderiyorum"

Daha önce aşevlerinden makarna ya da mercimek çorbası aldıklarını ancak 1 aydır onu da bulamadıklarını dile getiren Menal, yiyecek bulması için oğlunu Han Yunus'a ölüm tuzağı haline gelen yardım dağıtım noktalarına göndermek zorunda kaldığını şu sözlerle anlattı:

"Evimizi geçindirecek kimse olmadığı için mecburen oğlumu yardım dağıtım noktalarına gönderiyorum. Yaşadığımız bu açlık olmasa ciğerparemi tabi ki göndermem. Kimse göndermez."

Kaynak: AA

Güncel, İsrail, Sağlık, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Tehlikesi: 6 Yaşındaki Dena'nın Durumu Kötüleşiyor - Son Dakika

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