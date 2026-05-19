Gazze'de Ekipman Eksikliği: 8 Bin 500 Naaş Enkazda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Ekipman Eksikliği: 8 Bin 500 Naaş Enkazda

19.05.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivil Savunma Sözcüsü Basal, İsrail saldırıları nedeniyle 8 bin 500 naaşa ulaşmak için ekipmana ihtiyaç duyuyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail saldırıları nedeniyle sivil savunma araçlarının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğini belirterek, enkaz altında bulunduğu değerlendirilen yaklaşık 8 bin 500 kişinin naaşına ağır ekipman eksikliği nedeniyle ulaşılamadığını söyledi.

Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin savaş koşullarında enkaz altındaki sivillerin çıkarılması, cenazelere ulaşılması ve yıkılan yapıların oluşturduğu risklerin giderilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

Gazze'de yaklaşık 8 bin 500 Filistinliye ait naaşın halen enkaz altında bulunduğunu kaydeden Basal, bu kişilere ulaşabilmek için buldozer, ekskavatör ve kamyon gibi ağır iş makinelerine ihtiyaç duyduklarını ve bunlar olmadan cenazelere ulaşmalarının imkansız olduğunu dile getirdi.

İsrail saldırılarında sivil savunma araçlarının yaklaşık yüzde 90'ının yok edildiğini belirten Basal, mevcut araçların ise eski ve sık sık arızalandığını, en yeni aracın dahi 30 yıldan eski olduğunu söyledi.

-Ekipler sürekli yaralanma ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

Enkaz altında kalan yakınlarının çıkarılması için çok sayıda aileden yardım çağrısı aldıklarını aktaran Basal, ağır ekipman eksikliği nedeniyle ekiplerin bazen bütün gün çalışmasına rağmen sonuç alamadığını ifade etti.

Beton blokların kaldırılması için öncelikle buldozer ve ekskavatörlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Basal, sivil savunma ekiplerinin ancak bu müdahalelerin ardından çalışma yapabildiğini kaydetti.

Basal, ekiplerin ağır hasarlı ve çökme riski bulunan binalarda görev yaptığını belirterek, personelin sürekli yaralanma ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Sivil savunma ekiplerinin olay yerine giderken sık sık araç arızaları yaşadığını dile getiren Basal, bunun müdahale kapasitesini ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Uluslararası kuruluşlardan uzun süredir ekipman desteği talep ettiklerini hatırlatan Basal, "İsrail, ağır ekipmanların Gazze'ye girişini engelliyor." dedi. Basal, mevcut durumun uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde aynı anda çok sayıda olaya müdahale etmeye çalıştıklarını belirten Basal, bir bölgede yürütülen çalışmanın durdurularak başka bir noktaya yönelinmesinin yeni sorunlara yol açtığını dile getirdi.

Kızılhaç'ın sınırlı sayıda iş makinesi sağlamaya çalıştığını aktaran Basal, bunun yalnızca sınırlı sayıda cenazeye ulaşılmasına imkan tanıyacağını belirterek uluslararası topluma daha kapsamlı destek çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ekipman Eksikliği: 8 Bin 500 Naaş Enkazda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:17
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:47:01. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Ekipman Eksikliği: 8 Bin 500 Naaş Enkazda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.