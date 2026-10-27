Gazze'de İngiltere'nin rolüne bağımsız soruşturma talebine 25 bini aşkın imza atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gazze'de İngiltere'nin rolüne bağımsız soruşturma talebine 25 bini aşkın imza atıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de Gazze'deki İsrail saldırılarında ülkenin rolünün bağımsız soruşturmayla incelenmesi isteğiyle düzenlenen imza kampanyasına 25 binden fazla destek geldi. Dilekçe 23 Nisan 2027'ye kadar açık kalacak; 100 bin imzaya ulaşılırsa parlamentoda tartışılması mümkün olacak.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, İngiltere'nin rolünün araştırılması talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

İngiltere'de Jennifer Forbes tarafından başlatılan ve 23 Nisan 2027'ye kadar imzaya açık kalacak dilekçede, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında İngiltere'nin önemli rol oynadığına inanıldığı belirtildi.

Dilekçede, İngiltere'nin İsrail'e silah satışı ve tedariki, gözetleme uçaklarının kullanımı ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üslerinin İsrail saldırılarındaki olası rolünün araştırılması istendi.

Bu kapsamda Ekim 2023'ten bu yana İngiltere'nin faaliyetlerini inceleyecek, karar alma süreçlerinde yer alan hükümet üyelerini ve yetkilileri sorgulama yetkisine sahip tamamen "bağımsız soruşturma başlatılması" çağrısında bulunuldu.

Dilekçede, soruşturma kapsamında, İsrail'e hangi silahların tedarik edildiğinin, hangi RAF üslerinin ne amaçla kullanıldığının ve İngiliz askeri uçuşları sırasında hangi istihbarat bilgilerinin toplandığının açıklığa kavuşturulması talep edildi.

İngiliz hükümetinin, Gazze'de soykırım işlenip işlenmediğine ilişkin değerlendirmelerinde hangi hukuki görüşlere başvurduğunun da araştırılması dilekçede istendi.

Dilekçeye şu ana kadar 25 binden fazla imza atıldı. Kampanyadaki imza sayısı 100 bini bulduğunda, dilekçenin parlamentoda tartışılması olanağı doğuyor.???????

Kaynak: AA
İngilterePolitika23 NisanGüncelİsrailGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Salako’nun Emine’sini görenler tanıyamadı İşte Meral Zeren’in son hali Salako'nun Emine'sini görenler tanıyamadı! İşte Meral Zeren'in son hali
Sofyan Amrabat’a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna Sofyan Amrabat'a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna
Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu Sadri Alışık'ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu
00:20
İsrail’deki Netanyahu’ya darbeyi Araplar vurdu Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
22:52
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
22:03
İsrail’de oylar sayılmaya başlandı Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
21:58
Niğde’de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
Niğde'de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
21:03
İstanbul’da sel manzaraları Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 00:43:03. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de İngiltere'nin rolüne bağımsız soruşturma talebine 25 bini aşkın imza atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei