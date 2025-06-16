Gazze'de Insani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'de Insani Kriz Derinleşiyor

16.06.2025 15:27
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 3 günde 223 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırıları, dünya kamuoyunun odağını Tahran'a çevirse de Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım da sürüyor.

Son 3 günde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 220'den fazla Filistinli yaşamını yitirirken, hedefinde sadece siviller değil, aynı zamanda Gazze'nin temel yaşam altyapısı da var.

Gazze'deki gelişmeler, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte uluslararası gündemin farklı bir yöne kaydığı bir dönemde yaşanıyor. Bazı gözlemciler, bu durumun Gazze'de devam eden insani krizin ve saldırıların uluslararası kamuoyunun dikkatinden uzak kalmasına neden olduğunu vurguluyor.

3 günde 223 ölü, binin üzerinde yaralı

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 72 saatlik süreçte Gazze'deki sivil can kayıpları hız kesmeden devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu süre zarfında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 223 Filistinli hayatını kaybetti, 1102 kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Yardım noktaları, yaşam altyapısı ve sivillerin hedef alındığı saldırılar, Gazze'deki insani krizin daha da derinleşmesine yol açtı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 55 bin 432'ye, yaralı sayısı ise 128 bin 923'e ulaştı. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Ayrıca, İsrail'in 18 Mart'tan bu yana 19 Ocak'ta varılan ateşkesi fiilen ihlal ettiği ve bu tarihten bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 139 Filistinlinin öldüğü, 16 bin 882 kişinin yaralandığı açıklandı.

BM: Gazze'ye yakıt girişi 100 gündür engelleniyor

Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yakıt girişini 100 günden uzun süredir engellediğini belirtti.

Açıklamada, bu durumun insani yardım operasyonlarının tamamen durma noktasına gelme tehlikesi yarattığı vurgulandı.

Sağlık, su, gıda ve iletişim gibi temel hizmetlerin yakıt olmadan çalışmasının mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, yakıt eksikliğinin doğrudan can kayıplarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

UNRWA açıklamasında, ablukaya son verilmesi çağrısında bulunarak Gazze'de insani krizin daha da ağırlaşmasını önlemek için acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Yardım bölgeleri ölüm tuzağına döndü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail ve ABD güdümünde kurulan "Gazze İnsani Yardım Vakfı" dağıtım bölgelerinde yaşanan sistematik saldırıların bilançosuna dair verileri paylaştı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, insani yardım almak üzere bu noktalarda toplanan Filistinliler, art arda düzenlenen saldırıların hedefi oldu.

Saldırılarda şu ana kadar en az 338 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 831 kişi ise yaralandı.

Bakanlık, bu saldırıların yardım operasyonlarını fiilen imkansız hale getirdiğini ve sivillerin gıda, su ve ilaç temin etmek için hayatlarını riske attıklarını vurguladı.

Gazze'de iletişim 10. kez kesilerek sistematik karartma uygulanıyor

İsrail'in saldırılarında sadece bombalar değil, iletişim de silah olarak kullanılıyor. Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in son 20 ayda 10. kez interneti ve iletişim hatlarını tamamen kestiğini duyurdu. Bu kesintilerin rastlantı değil, sistematik ve bilinçli bir "karartma politikası" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, iletişim hatlarının kesilmesinin sağlık ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını felce uğrattığı, birçok yaralının yardım ulaşamadığı için hayatını kaybettiği ifade edildi. "Her iletişimsiz geçen saniye, Gazze'de masum bir insanın hayatına mal olabilir" denilen açıklamada, uluslararası topluma bu karartmayı sona erdirmek için ivedi müdahale çağrısı yapıldı.

Yakıt bitti, belediyeler durdu, su ve hijyen felaketi kapıda

Gazze'deki insani krizin başka bir boyutu ise yakıt kıtlığı. Han Yunus, Nusayrat ve Zuveyda belediyeleri, yakıt tedarikinin tamamen durması nedeniyle temel hizmetleri durdurduklarını açıkladı.

Su pompaları, kanalizasyon arıtma tesisleri ve atık toplama hizmetlerinin durması nedeniyle en az 900 bin kişi temiz içme suyuna ulaşamıyor.

Belediyeler, bu durumun ciddi bir çevre ve sağlık felaketine yol açabileceği konusunda uyardı: Kanalizasyonların sokaklara akması, çöplerin birikmesi ve temiz suya erişimin olmaması, büyük bir salgın hastalık tehlikesi yaratıyor.

Sağlık sistemi çöküyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in hastanelere yönelik sistematik saldırıları ve tahliye tehditlerinin sağlık sistemini çökme noktasına getirdiğini açıkladı. Gazze'nin güneyinde bulunan Nasır Tıp Kompleksi'nin yüzlerce hasta ve yaralı için tek merkez haline geldiği, bu hastanenin hizmet dışı kalmasının "felaket" olacağı belirtildi.

Bakanlık, hastaların ve sağlık çalışanlarının hastanelere güvenli şekilde ulaşamadığını, mevcut hastanelerin de ciddi ilaç ve malzeme sıkıntısı yaşadığını kaydetti. Uluslararası kuruluşlara, İsrail'e baskı yapılması ve sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması yönünde çağrılar yinelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Insani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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