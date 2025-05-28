Gazze'de İnsani Yardım Krizi: 2 Kişi Öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de "şiddetli açlık çeken insanların yiyecek bulma umuduyla" WFP'ye ait bir depoya zorla girmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü açıkladı.

WFP'nin X hesabından yapılan açıklamada, "şiddetli açlıkla boğuşan çok sayıda kişinin gıda alabilmek için" Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan WFP'nin el-Gafari gıda deposuna zorla girdiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre, 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in uyguladığı sıkı ablukayla 80 günden uzun süre gıda ve diğer yardımların girişini engellediği Gazze Şeridi'nde "insani ihtiyaçların kontrolden çıktığına" dikkati çekildi.

WFP'nin sürekli sahadaki endişe verici ve gittikçe kötüleşen şartlar konusunda uyarıda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, insani yardımların çaresiz bir şekilde ihtiyaç halindeki ve açlık çeken kişilere ulaştırılmasının kısıtlanmasının getirdiği risklere vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Gazze acil bir şekilde gıda yardımının artırılmasına ihtiyaç duyuyor. Bu, insanlara açlıktan ölmeyeceklerine dair güvence vermenin tek yoludur." ifadeleri kullanıldı.

WFP'nin "Gazze genelinde düzenli gıda dağıtımının derhal yapılabilmesi için güvenli ve engellenmeyen insani erişimin sağlanması" çağrısında bulunduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kısıtlaması ve tekeline almaya çalışması sebebiyle bölgedeki insani felaket gittikçe şiddetleniyor.

İsrail yönetiminin desteklediği ve dün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasında ABD'li görevlilerin, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirilmişti.

Yerel basında yer alan haberde, binlerce Filistinlinin yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği belirtilmişti.