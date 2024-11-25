Gazze'de Kış Tehlikesi: Salgın Hastalıklar Uyarısı - Son Dakika
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Gazze'de Kış Tehlikesi: Salgın Hastalıklar Uyarısı

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de salgın hastalık riski artıyor, acil yardıma ihtiyaç var.

25.11.2024 16:47
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İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde, yoğun kalabalık ve imkansızlıklar nedeniyle kış mevsimiyle beraber salgın hastalıkların yayılabileceği uyarısı yapıldı.

Gazze Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'deki imkansızlıklar nedeniyle sığınma merkezleri ve kamplara yeterli hizmetin verilemediği ve kaynakların yetersiz olduğu belirtildi.

Kış mevsiminin gelmesiyle mevcut insani krizlerin giderek büyüdüğüne işaret edilen açıklamada, "Belediye tarafından sunulan temel hizmetlere duyulan gereksinim artıyor. Ancak mevcut imkansızlıklar, hastalıkların artmasına ve salgınların yayılmasına neden olabilir." denildi.

İsrail'in kuzeye yönelik sıkı ablukası ve saldırıları nedeniyle yoğun göç alan Gazze kentinde, yerinden edilmiş çok sayıda kişinin kentteki meydanlara ve okullara sığınmak zorunda kaldığı ifade edildi.

"Sığınmacı sayısına paralel olarak kentteki su, kanalizasyon ve çöplerin toplanması gibi çeşitli hizmet ihtiyaçları arttı. Kentin hali hazırda yaşadığı sağlık ve çevre sorunları katlandı." ifadesine yer verilen açıklamada, "Zorunlu göçün ardından mevcut durum daha zor bir hal aldı. Oldukça sınırlı imkanların olduğu kentte büyük çapta çöp yığınları oluştu. Suya talep çok arttı." ifadesine yer verildi.

Kentteki çevre ve sağlık sorunlarına acilen bir çözüm getirilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarından, sığınmacıların temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli imkanların sağlanması istendi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu düzenlediği saldırılarla bir yandan hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyarken, diğer yandan bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine de izin vermiyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "Generaller Planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "Generaller Planı"na benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Kış Tehlikesi: Salgın Hastalıklar Uyarısı - Son Dakika

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