Gazze'de Protez Hizmetleri Yetersiz
Gazze'de Protez Hizmetleri Yetersiz

05.05.2026 18:12
BM OCHA, Gazze'de protez ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz olduğunu ve acil uzman gerektiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de uzuvlarını kaybetmiş kişilere yönelik protez ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz olduğu uyarısında bulundu.

OCHA'dan pazartesi günü yapılan açıklamada, ortaklarının bildirdiğine göre 2023 yılının ekim ayından bu yana yeni ampüte olan binlerce kişi de dahil olmak üzere, bölgede 6.600'den fazla kişinin protez ve rehabilitasyon bakımına ihtiyaç duyduğu belirtildi. Bu bakıma ihtiyaç duyan her beş kişiden birinin çocuk olduğu kaydedilen açıklamada, bu hizmetleri veren sadece 8 protez teknisyeni bulunduğuna dikkat çekildi.

OCHA, ortaklarının verdiği bilgilere dayanarak yaptığı açıklamada, "Ciddi düzeydeki uzman eksikliği ve protez malzemelerinin girişinin kısıtlanması nedeniyle, ampüte olan başka kişiler olmasa bile günümüzdeki ihtiyacın karşılanması 5 yıl veya daha uzun sürebilir. Uluslararası protez teknisyenlerine acilen ihtiyaç duyuluyor. Atölye kapasitesinin artırılması ve İsrailli yetkililerin hala kısıtlama uyguladığı protez malzemelerinin engelsiz girişinin sağlanması da gerekiyor" denildi.

Kaynak: Xinhua

