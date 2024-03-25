Gazze\'de Ramazan Ayında Kıtlık Tehlikesi

Güncel

ÇEKİM TARİHİ: 22 Mart 2024

1. Refah kentinden çeşitli görüntüler

2. Abu Hussam Ramadan'ın içinde yaşadığı çadırdan çeşitli görüntüler

4. Abu Hussam Ramadan'ın içinde yaşadığı çadırdan çeşitli görüntüler

6.Refah kentinden çeşitli görüntüler

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da yerinden edilip güneydeki Refah kentinde bulunan bir barınağa yerleşen Filistinli Abu Hussam Ramadan, Ramazan ayında ailesinin öğünlerinin çoğunlukla konserve yiyeceklerle hazırlanan birkaç küçük tabak yemekle sınırlı kalışını hüzünle izliyor.

İki çocuk babası Ramadan, ailesinin eskiden Ramazan ayında en lezzetli yemekleri pişirdiğini, ancak savaşın yerel halkı evlerinden, işlerinden ve hatta sevdiklerinden mahrum bırakması nedeniyle bu yıl şartların tamamen değiştiğini söylüyor.

"Bu yıl Ramazan çok farklı. Artık ezanları duyamıyorum. Eskiden düzgün bir hayatım vardı. Yiyecek almak için markete giderdim. Şimdi ise çocuklarıma et yediremiyorum."

"Burası ile memleketimiz arasında çok büyük bir fark var. Memleketimizde onurlu ve güvenli bir hayat sürüyorduk ama burada her şey değişti. Buradaki yaşama uyum sağlamakta zorlanıyorum."

Gazze Şeridi'nde Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'na göre, beş aydan uzun süredir devam eden İsrail saldırılarında 32.000'den fazla Filistinli öldürüldü.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye yardım girişine yönelik ciddi kısıtlamalarını sürdürmesi halinde, Ramazan ayında Gazze Şeridi'nde geniş çaplı bir kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor. (XHTV)