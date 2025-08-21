Gazze'de Saldırılarda Binlerce Ölü - Son Dakika
Gazze'de Saldırılarda Binlerce Ölü

21.08.2025 20:32
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 bin 73 Filistinli hayatını kaybetti, 36 bin 900 yaralı var.

İsrail'in, "Gideon'un Savaş Arabaları" planı kapsamında 17 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9 bin 73 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 36 bin 900 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, "Gideon'un Savaş Arabaları operasyonu kapsamında Gazze Şeridi'nin yüzde 75'inin ele geçirilmesi, 2 bin 100 Filistinlinin öldürülmesi ve 100 hedefin vurulması gibi büyük başarılar elde edildiği" yönündeki açıklamasına, Gazze'deki hükümetten yanıt geldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 17 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılarda 9 bin 73 kişinin hayatını kaybettiği, 36 bin 900 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerden 2 bin 358'inin çocuk, 1088'inin kadın, 455'inin ise yaşlı olduğuna, bu haliyle ölenlerin yüzde 43'ünün toplumun en savunmasız kesimini oluşturduğuna dikkat çekildi.

Ölenlerin geri kalanını ise aç bırakılan ve ABD-İsrail güdümündeki sözde insani yardım dağıtım merkezlerinde ya da Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında yardım tırlarının geçiş alanlarında soğukkanlılıkla öldürülen gençler ile erkeklerin oluşturduğu ifade edildi.

Tüm bu suçlardan İsrail, ABD ve soykırıma karışan ülkelerin sorumlu olduğu vurgulanırken uluslararası topluma "İsrail'in işlediği katliamları durdurmak için ciddi ve fiili olarak harekete geçme" çağrısı yapıldı.

Gideon'un Savaş Arabaları

İsrail ordusu 17 Mayıs'tan bu yana "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen bir plan kapsamında Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenliyor.

Plan, "kuzeydeki Filistinlileri Gazze Şeridi'nin güneyine sürmeyi ve ordunun, işgal ettiği yerlerde kalmaya devam etmesini" öngörüyor.

İsrail, geçen haftalarda kuzeydeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik yeni bir plana daha onay verdi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da 20 Ağustos'ta onayladığı plana da "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adı verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

