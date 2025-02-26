GAZZE 26 Şubat (Xinhua) -- Gazze'deki bir hastanede tedavi edilen Filistinli bir bebek, 25 Şubat 2025.
Filistinli sağlık kaynakları salı günü yaptıkları açıklamada Gazze Şeridi'nde devam eden soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybeden bebek sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Soğuk Hava Dalgası: 6 Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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