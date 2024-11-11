Gazze'de veterinerler İsrail saldırılarında zarar gören hayvanları çadır klinikte tedavi ediyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle ulaşım vasıtalarına alternatif olarak kullanılan binek hayvanları ile saldırılar nedeniyle yaralanan ya da evsiz kalan evcil hayanlar, Deyr el-Belah kentinde bir çadırda kurulan veteriner kliniğinde tedavi ediliyor.

Gazze Şeridi'ne 402 gündür aralıksız saldırılarını sürdüren İsrail, 188 gündür de sınır kapılarını kapalı tutuyor. İsrail'in yakıt ambargosu uyguladığı Gazze'de halk motorlu taşıtlar yerine at ve eşek gibi binek hayvanlarını kullanmak zorunda kalıyor.

Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde, İsrail'in bir yılı aşkın süredir devam eden saldırı tehditleri nedeniyle defalarca oradan oraya göçe zorlanan Filistinlilerin yüklerini taşıyan binek hayvanları ile saldırılar nedeniyle yaralanan ya da evsiz kalan evcil hayanlar için kısıtlı imkanlarla da olsa bir çadır klinik kuruldu.

Sulala Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Derneği, sokak hayvanları için Ez-Zehra bölgesinde kurduğu hayvan barınağının İsrail saldırılarında yıkılması sonucu ellerinde kalan ekipman ve ilaçlarla Deyr el-Belah kentinde bir veteriner kliniği açtı. İsrail saldırılarında yaralanan binek ya da evcil hayvanlar klinikte ücretsiz olarak tedavi ediliyor.

Ulaşım vasıtası haline gelen binek hayvanları tedavi ediliyor

AA muhabirine konuşan Sulala Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Derneği Müdürü Muaz Said el-Ar, sokak hayvanlarının toplanması, bakım ve tedavilerinin yapılması ve veteriner desteği sağlanması amacıyla kliniği kurduklarını ifade etti.

Ar, "Binek hayvanları savaşın başından bu yana hem Filistinlilerin yüklerini hem de şehit ve yaralıları taşıdığı için çok zarar gördü ve yoruldu." dedi.

Savaş öncesinde ellerinde bulunan ilaçları kullandıklarını dile getiren Ar, uluslararası kurumlardan kliniğe yardım göndermelerini istedi.

Hayvanların tedavi gördüğü bir yerin olması insanları mutlu ediyor

Kliniğe kedilerini getiren Filistinli Ekrem et-Tavil, evcil hayvanlarını götürebilecekleri bir merkezin varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tavil, "Gazze dış dünyaya tamamen kapanmış durumda. Yiyecek yok, sağlık hizmeti yok. Hayvanlar saldırılardan zarar görüyor. Bunlar da can taşıyor. O yüzden, insanların bile tedavi imkanı bulamadığı bir zamanda hayvanlar için bir klinik açılması açıkçası büyük ve güzel bir iş." diye konuştu.

İnsanların yaşadıkları zor şartlar nedeniyle hayvanlarını tedavi ettiremediklerini kaydeden Faysal el-Faki ise kliniğin ücretsiz hizmet vermesine çok sevindiklerini kaydetti ve şöyle devam etti:

"Hayvanların yiyeceği, içeceği, tedavisi, her şeyi pahalı. Gazze'de insanlar hayvanların çektiği arabalara biniyor, her iş hayvanlar vasıtasıyla yapılıyor. Bu klinikte de hem hayvanlara hem da onların sahiplerine yardımcı olmak için ücretsiz hizmet veriliyor."