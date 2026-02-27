Gazze'de Yemek Dağıtımı Durabilir

HAN ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) Gazze'deki yemek dağıtım faaliyetlerinin durdurma riskiyle karşı karşıya kalması, yerinden edilmiş Filistinlileri endişelendiriyor.

Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Merkez Mutfağının, Gazze'deki faaliyetlerini durdurma niyetine ilişkin haberlerin gündeme geldiği belirtilerek, söz konusu durumun İsrail'in sahada dayattığı ciddi engellerden kaynaklandığının anlaşıldığı ifade edildi.

Gazze'nin güneyindeki Mevasi'de bulunan Necat Kampı'nda kalan yerinden edilmiş Filistinliler de kurum tarafından dağıtılan sıcak yemeklerin kendileri için hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, bunun durmasının ciddi gıda sıkıntısına yol açabileceğini dile getirdi.

"Bu aşevi kapanırsa aç kalacağız"

Filistinlilerden Ahlam en-Nevacihe, kadın ve çocukların özellikle ramazan ayında dağıtılan bu yemeklerle ayakta durmaya çalıştığını söyledi.

"Bugün Dünya Merkez Mutfağının son yemek dağıtım günü. Bugünkü yemek bamya, dün ise muluhiyye vardı." diyen Nevacihe, kampta 400'den fazla ailenin bu yemeklerle beslendiğini vurgulayarak, "Eğer bu aşevi kapanırsa aç kalacağız. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar bu yemeklere bağımlı." dedi."

Nevacihe, Dünya Merkez Mutfağının bölgedeki faaliyetlerinin devam etmesi için gerekli desteğin gösterilmesi ve insanlığın yanlarında durması için çağrıda bulundu.

Çadırında mutfak tüpü bulunmadığını kaydeden Nevacihe, hazır yemeklerin kendileri için temel bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, "Bu kurum hem gaz hem de gıda ihtiyacımızı karşılıyor. Ben ve 8 çocuğum bu yemeklerle karnımızı doyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Nevacihe, "Filistinli çocukların faydasına olan her şey durdurulacak mı, ne yapmak istiyorlar, bizi açlıktan mı öldürecekler?" diyerek serzenişte bulundu.

WCK her gün binlerce kişiye yemek dağıtıyordu

Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) daha önce yaptığı açıklamalarda, Gazze'deki ağır insani kriz ve ciddi gıda yetersizliği ortamında her gün yaklaşık 1 milyon ücretsiz öğün sağladığını bildirmişti.

Kurum 23 Şubat'ta yaptığı açıklamasında, gerekli gıda malzemeleri temin edilebildiği sürece yemek dağıtım operasyonlarını sürdüreceğini, tedarik zinciri sorununu çözmek için ilgili tüm taraflarla yapıcı şekilde çalıştığını belirtmişti.

Yardım akışının düzenli ve sürdürülebilir olmaması halinde faaliyetlerini süresiz devam ettiremeyeceği uyarısında bulunulan açıklamada, gıda malzemelerinin Mısır'dan Gazze'ye güvenli şekilde ulaştırılabilmesi için acil ve düzenli insani erişime ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında kuruluşta görevli bazı çalışanların hayatını kaybettiği, ayrıca İsrail'in gıda yüklü tırların girişine izin vermemesi nedeniyle mutfağın faaliyetlerini birkaç kez durdurmak zorunda kaldığı belirtilmişti.