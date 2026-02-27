Gazze'de Yemek Dağıtımı Durabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Yemek Dağıtımı Durabilir

27.02.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Merkez Mutfağı'nın Gazze'deki faaliyetlerinin durması, yerinden edilmiş Filistinlileri endişelendiriyor.

HAN ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) Gazze'deki yemek dağıtım faaliyetlerinin durdurma riskiyle karşı karşıya kalması, yerinden edilmiş Filistinlileri endişelendiriyor.

Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Merkez Mutfağının, Gazze'deki faaliyetlerini durdurma niyetine ilişkin haberlerin gündeme geldiği belirtilerek, söz konusu durumun İsrail'in sahada dayattığı ciddi engellerden kaynaklandığının anlaşıldığı ifade edildi.

Gazze'nin güneyindeki Mevasi'de bulunan Necat Kampı'nda kalan yerinden edilmiş Filistinliler de kurum tarafından dağıtılan sıcak yemeklerin kendileri için hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, bunun durmasının ciddi gıda sıkıntısına yol açabileceğini dile getirdi.

"Bu aşevi kapanırsa aç kalacağız"

Filistinlilerden Ahlam en-Nevacihe, kadın ve çocukların özellikle ramazan ayında dağıtılan bu yemeklerle ayakta durmaya çalıştığını söyledi.

"Bugün Dünya Merkez Mutfağının son yemek dağıtım günü. Bugünkü yemek bamya, dün ise muluhiyye vardı." diyen Nevacihe, kampta 400'den fazla ailenin bu yemeklerle beslendiğini vurgulayarak, "Eğer bu aşevi kapanırsa aç kalacağız. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar bu yemeklere bağımlı." dedi."

Nevacihe, Dünya Merkez Mutfağının bölgedeki faaliyetlerinin devam etmesi için gerekli desteğin gösterilmesi ve insanlığın yanlarında durması için çağrıda bulundu.

Çadırında mutfak tüpü bulunmadığını kaydeden Nevacihe, hazır yemeklerin kendileri için temel bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, "Bu kurum hem gaz hem de gıda ihtiyacımızı karşılıyor. Ben ve 8 çocuğum bu yemeklerle karnımızı doyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Nevacihe, "Filistinli çocukların faydasına olan her şey durdurulacak mı, ne yapmak istiyorlar, bizi açlıktan mı öldürecekler?" diyerek serzenişte bulundu.

WCK her gün binlerce kişiye yemek dağıtıyordu

Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) daha önce yaptığı açıklamalarda, Gazze'deki ağır insani kriz ve ciddi gıda yetersizliği ortamında her gün yaklaşık 1 milyon ücretsiz öğün sağladığını bildirmişti.

Kurum 23 Şubat'ta yaptığı açıklamasında, gerekli gıda malzemeleri temin edilebildiği sürece yemek dağıtım operasyonlarını sürdüreceğini, tedarik zinciri sorununu çözmek için ilgili tüm taraflarla yapıcı şekilde çalıştığını belirtmişti.

Yardım akışının düzenli ve sürdürülebilir olmaması halinde faaliyetlerini süresiz devam ettiremeyeceği uyarısında bulunulan açıklamada, gıda malzemelerinin Mısır'dan Gazze'ye güvenli şekilde ulaştırılabilmesi için acil ve düzenli insani erişime ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında kuruluşta görevli bazı çalışanların hayatını kaybettiği, ayrıca İsrail'in gıda yüklü tırların girişine izin vermemesi nedeniyle mutfağın faaliyetlerini birkaç kez durdurmak zorunda kaldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Yemek Dağıtımı Durabilir - Son Dakika

Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti

14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:44:53. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Yemek Dağıtımı Durabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.