Gazze Çocuk Filmleri etkinliği kapsamında El-Mina Kampı'nda kalan Filistinli çocuklara Aslan Kral adlı animasyon filmi gösterildi. Bölgedeki yıkımın gölgesinde gerçekleşen etkinlik çocuklara moral verdi.
GAZZE, 29 Kasım (Xinhua) -- Gazze'deki El-Mina Kampı'nda kalan Filistinli çocuklar, Gazze Çocuk Filmleri etkinliği kapsamında Aslan Kral adlı animasyon filmi izledi. Etkinlik, bölgedeki yıkımın gölgesinde çocuklara bir nebze olsun moral oldu.
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29.11.2026 13:12:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Gazze'deki El-Mina Kampı'nda çocuklara Aslan Kral gösterimi moral oldu - Son Dakika
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