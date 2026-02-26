Gazze'deki Fırtına, Filistinlileri Zor Duruma Soktu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'deki Fırtına, Filistinlileri Zor Duruma Soktu

26.02.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırtına nedeniyle Gazze'de yüzlerce çadır sular altında kaldı, sağlık durumu kötüleşti.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, insani durumda ciddi zorlukların yaşandığı Gazze Şeridi'nde pazartesi ve bugün etkili olan fırtına nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı yüzlerce çadırın sular altında kaldığını söyledi.

Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etkili fırtına başta kanalizasyon ve yağmur suyu boşaltma sistemi olmak üzere altyapının ne kadar kırılgan olduğunu yeniden ortaya koymaktadır." dedi.

Gazze Belediyesi Sözcüsü, "Pazartesi günü ve bugün yaşanan fırtınada yerinden edilenlerin kaldığı yüzlerce çadır sular altında kaldı. Seller çadır kampları ve barınma merkezlerine çamur ve moloz taşıdı. Bu da başta kalabalık bölgeler olmak üzere sağlık durumunda kötüleşmeye yol açtı." ifadelerini kullandı.

Muhenna, çadırların sert hava şartlarına karşı bir koruma sağlamadığını, sular altında kalan çadırlarda yerinden edilen Filistinlilerin halihazırda ellerindeki az sayıda eşyadan da olduklarını ve çadırların kurulduğu alanların çamurlar içinde kaldığını anlattı.

Isınma konusunda sıkıntıların yaşandığına ve sağlık konusunda eksikliklerin bulunduğuna dikkati çeken Muhenna, "Çocuklar ve yaşlılar soğuk algınlığı ve solunum yolu rahatsızlıkları gibi hastalıklara karşı daha savunmasız halde." ifadesini kullandı.

Muhenna, kanalizasyon sisteminin büyük ölçüde tahrip edildiği Gazze'de, suların sokaklarda biriktiğini, sele yol açtığını; bunun da çadırlara ve evlere zarar verdiğini kaydetti.

Belediye ve sivil savunma ekiplerinin fırtınanın yol açtığı sıkıntılara karşı ciddi mücadele verdiğine dikkati çeken Muhenna, su tahliyesi ve acil bakım çalışmaları için gerekli ekipmanların bulunamadığına vurgu yaptı.

Muhenna, altyapının bozulmaya devam etmesi halinde çevre kirliliği ve hastalıkların yayılması riski konusunda uyarıda bulunarak, acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun 2 yıl boyunca şiddetli saldırılar düzenlediği, altyapının neredeyse tamamını yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nde, 220 kilometreden fazla kanalizasyon şebekesi ve 15 kilometreden fazla yağmur suyu boşaltma sistemi yerle bir edildi. Bu durum, kanalizasyon sisteminin işletme kapasitesinde yüzde 80'den fazla bir düşüşe yol açtı.

Ateşkesin uygulamaya konduğu Gazze'de saldırılar büyük oranda azalsa da İsrail'in yardımlar ve gerekli ekipmanların ulaştırılmasını kısıtlaması nedeniyle insani durumda ciddi bir değişiklik yaşanmadı.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de neredeyse 2 milyon Filistinli yerinden edildi ve zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail ordusu Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi hemen hemen her gün ihlal ediyor.

İsrail'in ateşkesin başlangıcından beri düzenlediği saldırılarda 618 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.

Kaynak: AA

Fırtına, Güncel, Gazze, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Fırtına, Filistinlileri Zor Duruma Soktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
17:59
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:29:26. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki Fırtına, Filistinlileri Zor Duruma Soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.