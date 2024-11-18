Gazze'deki Kriz: İngiltere'den Kritik Uyarı - Son Dakika
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Gazze'deki Kriz: İngiltere'den Kritik Uyarı

Gazze\'deki Kriz: İngiltere\'den Kritik Uyarı

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Gazze'deki insani durumu 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

18.11.2024 20:46
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'deki insani durumun yıkıcı olduğunu ve kötüleşmeye devam ettiğini belirterek, bölgeye yardım ulaştırmanın her zamankinden daha zor olmasının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Bakan Lammy'nin başkanlığında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) üst düzey katılımla "Orta Doğu" konulu oturum düzenlendi.

Lammy, burada yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani durumun yıkıcı olduğunu ve kötüleşmeye devam ettiğini belirtti.

İsrail'in 400 günü aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın hala zor olduğunu vurgulayan Lammy, "Kış geldi, kıtlık kapıda ve Gazze'ye yardım ulaştırmanın her zamankinden daha zor olması kabul edilemez." dedi.

David Lammy, geçen ay Gazze'ye günde sadece 37 insani yardım kamyonunun girebildiğinin ve bu rakamın, son 1 yılın en düşük ortalaması olduğunun altını çizdi.

"Gazze'nin kuzeyinde kabus yaşanıyor"

Lammy, Gazze'nin kuzeyindeki durumun kritik olduğuna işaret ederek, "Hastalık, yıkım ve umutsuzluktan oluşan bir kabus yaşanıyor." diye konuştu. Gazze'de şu ana kadar 300'den fazla yardım görevlisinin öldürüldüğünü dile getiren Lammy, bunun Birleşmiş Milletler tarihindeki en yüksek sayı olduğunu ve öldürülenler arasında 3 İngiliz vatandaşının da bulunduğunu aktardı.

Lammy, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan çocuk ölümlerine de dikkati çekerek, "(Gazze'de) Dünyanın herhangi bir yerinde son zamanlarda yaşanan herhangi bir çatışmadan daha fazla çocuk öldürüldü." dedi.

"Uluslararası insancıl hukukun ihlalinin hiçbir mazereti olamaz"

Bakan Lammy, konuşmasında, İsrail'in insani yardımlara yönelik kısıtlamalarını da eleştirerek, şunları söyledi:

"Hamas'ın rehine almasının hiçbir mazereti olamaz. İsrail'in insani yardıma yönelik kısıtlamalarının hiçbir mazereti olamaz. Bu kısıtlamalar kaldırılmalı. Uluslararası insancıl hukukun ihlalinin hiçbir mazereti olamaz. Tüm tarafların buna saygı göstermesi gerekmektedir."

Uluslararası toplumun Gazze ve Lübnan'da ihtiyaç duyulan ateşkesi sağlamada başarısız olduğuna işaret eden Lammy, "Çatışmalar ne kadar uzun sürerse, ortak insanlık bağlarını aşındıran acı ve öfke de o kadar derinleşir. Fırsat doğduğunda bunu değerlendirmeye hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

David Lammy, Gazze'de kalıcı çözüme yönelik planların hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Acil ateşkesi kalıcı bir çözüme dönüştürmek için ayrıntılı planlara ihtiyacımız var. Güçlendirilmiş ve reforme edilmiş Filistin otoritesi, Gazze'nin gelecekteki toparlanmasının, güvenliğinin ve yönetiminin merkezinde yer almalı." dedi.

İngiliz Bakan, iki devletli çözümün önemine de vurgu yaparak, "Savaşı sona erdirmek ve özünde iki devletli çözüm olan kalıcı barışı güvence altına almak, bölgenin ihtiyacı olan şey budur. Dünyanın istediği şey budur ve biz de bunu başarmak için çabalamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Kriz: İngiltere'den Kritik Uyarı - Son Dakika

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