Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, cihazların yüzde 52'sinin tahrip edildiğini bildirdi - Son Dakika
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, cihazların yüzde 52'sinin tahrip edildiğini bildirdi

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılarda laboratuvar cihazlarının yüzde 52'sinin tahrip olduğunu, kalanların yüzde 30'unun yedek parça eksikliğiyle arızalandığını bildirdi. Bakanlık, teşhis hizmetlerinin çökme tehlikesi nedeniyle acil cihaz ve yedek parça temini çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının laboratuvar cihazlarının yüzde 52'sini tahrip ettiğini ve teşhis hizmetlerini çökme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, laboratuvarlarda kapasite açısından "ciddi bir yetersizlik ve benzeri görülmemiş bir çöküş" yaşandığı uyarısı yapıldı.

İsrail saldırıları neticesinde laboratuvar cihazlarının yüzde 52'sinin tamamen tahrip edilerek hizmet dışı kaldığı, kalan cihazların yüzde 30'unun ise yedek parça eksikliği yüzünden sık sık arızalandığı belirtildi.

Laboratuvarlarda kapasite bakımından "benzeri görülmemiş bir çöküş" yaşandığı vurgulanan açıklamada, hastaların teşhis ve takibinin ciddi bir tehdit altında olduğu kaydedildi.

Krizin bu şekilde sürmesinin sağlık personelini temel teşhis imkanlarından mahrum bırakacağı ve hasta hayatını doğrudan tehlikeye atacağı ifade edilerek, hizmetlerin bütünüyle durmasını engellemek adına acilen yeni cihaz ile yedek parça temin edilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes mutabakatına rağmen, sınır kapılarını insani yardıma açmıyor; mutabık kalınan miktarlarda insani ve tıbbi yardımın yanı sıra akaryakıt girişine de izin vermiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1454 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin 90 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 74 bin 237'ye, yaralı sayısı ise 175 bin 206'ya yükseldi.

Kaynak: AA
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