Gazze'nin Yeniden İnşası İçin 71,4 Milyar Dolar Gerekiyor

21.04.2026 15:03
Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası, 24 aylık çatışmanın ardından Gazze'nin yeniden inşası için 10 yılda 71,4 milyar dolar gerektiğini belirledi.

AB, BM ve Dünya Bankası, Gazze Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi (RDNA) adlı ortak bir rapor hazırladı.

Gazze'deki fiziksel altyapı hasarının 35,2 milyar dolar olduğu vurgulanan raporda, ekonomik ve sosyal kayıplar ise 22,7 milyar dolar olarak tahmin edildi.

Raporda, Gazze'de temel hizmetler, kritik altyapının onarılması ve ekonomik toparlanmanın desteklenmesi için söz konusu 71,4 milyar doların 26,3 milyarının ilk 18 ayda karşılanması gerektiği kaydedildi.

Çatışmadan en çok etkilenen sektörlerin konut, sağlık, eğitim, ticaret ve tarım olduğuna işaret edilen raporda, 371 bin 888'den fazla konutun tahrip edildiği ya da tamamen yıkıldığına dikkat çekildi.

Raporda, hastanelerin ise yüzde 50'sinden fazlasının işlevsiz hale geldiği, neredeyse tüm okulların hasar gördüğü ya da yıkıldığı belirtildi.

Ekonomi yüzde 84 küçüldü

Raporda, Gazze ekonomisinin yüzde 84 daraldığı, çatışmaların insani gelişme düzeyini 77 yıl gerilettiği ifade edildi.

Gazze'de yaklaşık 1,9 milyon kişinin defalarca yerinden edildiğine işaret edilen raporda, nüfusun yüzde 60'ından fazlasının evini kaybettiği vurgulandı.

Rapor, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararı çerçevesinde Gazze'nin yeniden yapılanması için analitik bir zemin oluşturuyor.

AB ve BM, yeniden inşa çabalarının insani yardım faaliyetleriyle eş zamanlı yürütülmesi ve hem Gazze hem de Batı Şeria'yı kapsayan kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine zemin hazırlaması gerektiğine dikkati çekti.

Yeniden inşanın Filistin liderliğinde ve iki devletli çözümü hedefleyen daha geniş kapsamlı bir siyasi süreçle uyumlu biçimde yürütülmesi gerektiğini de vurgulayan AB ve BM, kalıcı ateşkes, insani yardıma erişim, temel hizmetlerin yeniden sağlanması, kişi ve mal hareketinin serbestleştirilmesinin uluslararası mali desteğin başarısı için zorunlu koşullar olduğu uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

