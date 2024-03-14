Gazze Şeridi'nde Filistinliler Ramazanı Çadırlarda İhya Ediyor

İsrail'in 5 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde Filistinliler, kısıtlı imkanlarla da olsa ramazan ayını eskiden olduğu gibi ihya etmek için büyük gayret sarf ediyor.
İsrail saldırıları nedeniyle Han Yunus'taki evini terk ederek ailesiyle Refah'a göç eden Filistinlilerden Mazin Şerab (39), geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaşadığı yeri ramazan fanusları, ramazan hilali ve led ışıklarla süsledi.
Ancak Şerab bu ramazan Han Yunus'taki evini ve sokağını değil, Refah'taki çadırları süsledi. Savaşın her şeyi karanlığa ve yokluğa gömdüğü Refah'taki çadırlarda led ışıkları ve fanuslarla görsel bir şölen yaşandı.
Şerab'ın çadırları renkli ışıklarla aydınlatmasıyla birlikte çocuklar neşe içinde koşup oynamaya ve savaşın acısını bir an olsun unutmaya çalıştı.
Eski ramazanları yaşatmaya çalışıyor
AA muhabirine konuşan Şerab, "Tanık olduğumuz tüm katliamlara, yıkıma ve açlığa rağmen ramazanda çadırları süsleyerek savaşın acımasız ortamından kaçmaya çalışıyoruz." dedi.
Geçen yıl ramazanı deniz kenarındaki evlerinde geçirdiklerini hasretle yad eden Şerab, ailesini ve çadır kentteki çocukları mutlu etmeye ve ramazan atmosferini yaşatmaya çalıştığını dile getirdi.
Şerab, Refah'taki çadır kentlerde yaşamın çok zor olduğunu, yiyecek ve içecek su bulamadıklarını kaydetti.
"Zaten 5 aydır oruç tutuyorduk"
Savaşın başlamasından bu yana günde çoğu zaman 1 bazen de 2 öğün yemek yiyebildiklerini ve bir nevi oruç tuttuklarını dile getiren Şerab, "Biz zaten 5 aydır oruç tutuyorduk. Ramazan geldi oruca devam ediyoruz. İftarda yemek buluyorsak sahurda bulamıyoruz." diye konuştu.
Arap ve İslam dünyasından İsrail işgalinin son bulması ve savaşın sona erdirilmesini isteyen Şerab, "Biz Filistinliler sizin kardeşleriniziz, bize bu gözle bakın. Arap ve İslam dünyasının imkanları var, orduları var, gücü var, bu vahşi saldırıyı durdurmak isteseler durdururlar." ifadesini kullandı.
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