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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında ölü sayısı 18 bin 800'e çıktı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında ölü sayısı 18 bin 800'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda ölenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 18 bin 800'e yükseldi. Saldırılarda binlerce çocuk ve kadın hayatını kaybederken, altyapı ve sağlık sistemine yönelik saldırılar da büyük zararlar verdi. Gazze hükümeti, uluslararası toplumdan acil yardım talep etti.

Gazze Şeridi\'nde İsrail saldırılarında ölü sayısı 18 bin 800\'e çıktı
16.12.2023 - 00:13,
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 18 bin 800'e çıktı.

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıların 70. gününe ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, saldırılarda şu ana kadar ölenlerin sayısı, 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 800'e yükseldi.

Ölenler arasında 300 sağlık personeli, 32 sivil savunma görevlisi ve 89 gazeteci yer aldı.

Yaralı sayısı 51 bine çıkarken, enkaz altında ve yol kenarlarındaki 7 bin 500 kişinin cesedine halen ulaşılamadı.

Altyapı ve sağlık sistemine yönelik saldırılar

Saldırılarda, 126 hükümet binası yıkıldı, 90 okul ve üniversite hizmet dışı kaldı, 282 okul ve üniversite kısmi zarar gördü, 112 cami tamamen, 200'ü kısmen, 52 bin 500 konut da tamamen yıkıldı. Gazze Şeridi'nde 22 hastane ile 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, 102 ambulans zarar gördü, 327 bin kişi bulaşıcı hastalığa yakalandı.

Hastanelere yönelik saldırıların bir uzantısı olarak Kamal Advan Hastanesi askeri kışlaya dönüştürüldü, buradaki yaralı ve hastalar Şifa Hastanesine gitmeye zorlandı. Kemal Advan Hastanesi Müdür Ahmed el-Kahlut başta olmak üzere 70 sağlık çalışanı alıkonuldu.

İsrail, hasta, yaralı ve sağlık personelini su, yiyecek ve elektrikten mahrum bırakmaya, yaralı ve hastaların hastaneye ulaşmasını engellemeye devam etti.

İnsani durum ve yardım talebi

Açıklamaya göre, İsrail ordusu, "soykırım savaşının" başlangıcından bu yana beş kez kasıtlı olarak Gazze Şeridi'ndeki iletişim ağlarını ve interneti tamamen kesti. İletişimin kesilmesiyle ölü ve yaralılara ulaşılamadı ve bu da sayıların yükselmesine ve insani krizin derinleşmesine neden oldu.

Açıklamada, mevcut durum göz önüne alınarak Arap ve İslam ülkelerinden, Gazze'de sahra hastaneleri kurması, ağır vakaları tedavi için ülkelerine kabul etmesi, ayrıca hastanelerin ve sağlık merkezlerinin onarılarak yeniden hizmete geçmesi için ciddi bir şekilde çalışması istendi.

Saldırılar nedeniyle Gazze'deki konutların yaklaşık yüzde 61'inin yıkıldığı bilgisi geçilen açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve tüm özgür dünya ülkelerinden barınma krizine bir çözüm bulmak için her türlü çabayı sarf etmesi talep edildi.

Kaynak: AA
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