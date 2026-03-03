Gazze Sınır Kapısı Sınırlı Olarak Açıldı

İsrail basınına göre, Gazze Şeridi'ndeki tek ticari sınır kapısı olan Kerem Ebu Salim, kapatıldıktan 3 gün sonra "sınırlı" şekilde açıldı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail cumartesi gününden bu yana kapalı olan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı yeniden açtı.

Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne yalnızca "sınırlı sayıda" ticari tır ve yakıt tankerinin girişine izin verildi.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden (COGAT) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki sınır kapısının açılması kararının ABD tarafından kurulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile eşgüdüm içinde alındığı aktarılmıştı.

Açıklamada, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın bugün itibarıyla insani yardımlara "kademeli" açılacağı belirtilmişti.

İsrail ordusu, İran'ın misillemelerini gerekçe göstererek yayaların sınırlı geçişine açık Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları 28 Şubat'ta kapatmıştı.

COGAT, söz konusu kararı Gazze Şeridi'nde yeterli insani yardım bulunduğunu öne sürerek almıştı.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.