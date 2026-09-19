Gazze Su İdaresi, 2 milyondan fazla kişiyi etkileyecek sistem çökmesine dikkat çekti

Gazze Şeridi'nde su ve kanalizasyon sisteminin, İsrail'in gerekli ekipman ve yedek parçaların girişine izin vermemesi nedeniyle tamamen çökme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gazze Sahil Şeridi Belediyeleri Su İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, su ve kanalizasyon sistemindeki krizin "geri dönüşü olmayan noktaya" yaklaştığı uyarısında bulunuldu.

Sistemin tamamen çökmesi halinde Gazze'de 2 milyondan fazla kişiye hayati öneme sahip hizmetlerin sağlanamayacağı belirtildi.

İsrail'in jeneratör, yakıt gibi ihtiyaçların yanı sıra yedek parça ve temel ekipmanların girişini engellemeyi sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, bu nedenle su pompalarının, kuyuların ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesinde ciddi sorunlar yaşandığı aktarıldı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yağmur suyu ve kanalizasyon tahliye sistemlerinin çalışmamasının sel riskini artıracağına işaret edilen açıklamada, yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı çadır ve geçici barınakların su altında kalabileceği uyarısı yapıldı.

Bu durumun hastalıkların yayılmasına, can kayıplarına ve yeni göç dalgalarına yol açabileceği belirtilerek uluslararası kuruluşlara, gerekli ekipman ve yedek parçaların Gazze'ye girişinin sağlanması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.