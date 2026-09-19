Gazze Su İdaresi, 2 milyondan fazla kişiyi etkileyecek sistem çökmesine dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze Su İdaresi, 2 milyondan fazla kişiyi etkileyecek sistem çökmesine dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Sahil Şeridi Belediyeleri Su İdaresi, İsrail'in ekipman girişini engellemesiyle su ve kanalizasyon sistemindeki krizin geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştığını bildirdi. Sistem çökerse 2 milyondan fazla kişiye hayati hizmet sağlanamayacak, sel ve hastalık riski artacak.

Gazze Şeridi'nde su ve kanalizasyon sisteminin, İsrail'in gerekli ekipman ve yedek parçaların girişine izin vermemesi nedeniyle tamamen çökme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gazze Sahil Şeridi Belediyeleri Su İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, su ve kanalizasyon sistemindeki krizin "geri dönüşü olmayan noktaya" yaklaştığı uyarısında bulunuldu.

Sistemin tamamen çökmesi halinde Gazze'de 2 milyondan fazla kişiye hayati öneme sahip hizmetlerin sağlanamayacağı belirtildi.

İsrail'in jeneratör, yakıt gibi ihtiyaçların yanı sıra yedek parça ve temel ekipmanların girişini engellemeyi sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, bu nedenle su pompalarının, kuyuların ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesinde ciddi sorunlar yaşandığı aktarıldı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yağmur suyu ve kanalizasyon tahliye sistemlerinin çalışmamasının sel riskini artıracağına işaret edilen açıklamada, yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı çadır ve geçici barınakların su altında kalabileceği uyarısı yapıldı.

Bu durumun hastalıkların yayılmasına, can kayıplarına ve yeni göç dalgalarına yol açabileceği belirtilerek uluslararası kuruluşlara, gerekli ekipman ve yedek parçaların Gazze'ye girişinin sağlanması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
GüncelİsrailGazzeÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ’de borç kapatma kampanyası: Tek seferde ödeyene yüzde 25’lik indirim TOKİ'de borç kapatma kampanyası: Tek seferde ödeyene yüzde 25'lik indirim
Görgün Denizli’de konuştu: Savunma ve havacılık ihracatı 11 milyar dolara ulaştı Görgün Denizli'de konuştu: Savunma ve havacılık ihracatı 11 milyar dolara ulaştı
15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Adaklı’da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu Adaklı'da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu
Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Azerbaycan’ın elektrik şebekesinde 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu bekleniyor Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Azerbaycan'ın elektrik şebekesinde! 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu bekleniyor
Sel sularında sıkışan araçtaki yolcuları köylüler kurtardı Sel sularında sıkışan araçtaki yolcuları köylüler kurtardı
18:06
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a karşı farklı galibiyet
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a karşı farklı galibiyet
18:01
366 milyon Euro harcandı Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan
366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan
17:34
Erdoğan saniyeler içinde tespit etti Vatandaş şaşkına döndü
Erdoğan saniyeler içinde tespit etti! Vatandaş şaşkına döndü
17:00
Derbide inanılmaz an 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
16:15
Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü güne ait görüntüler Bardak detayı bomba
Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba
15:42
Tutuklu Altunç Kumova’nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 18:18:56. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze Su İdaresi, 2 milyondan fazla kişiyi etkileyecek sistem çökmesine dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement