Gazze'ye Dönüş: Yalın Ayak Aile Hasreti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden Emani İmran (57), 2 yıl önce çıktığı Gazze'ye dönebilmek için dualar etti ve Refah Sınır Kapısının açılmasıyla da bu hayalini gerçekleştirdi.

Vatanlarına, eş-dost ve yakınlarına kavuşmanın özlemini çeken Filistinliler, Refah Sınır Kapısının açılmasıyla "sınırlı sayıda da olsa" Gazze'ye dönmeye başladı.

İsrail tarafından işgal edildiği Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tutulan Refah Sınır Kapısı 2 Şubat itibarıyla açıldı ancak geçişler bir hayli kısıtlı tutuluyor.

Günde yaklaşık 150 kişinin Gazze'den ayrılmasına ve "savaş sırasında ayrılmış" 50 kişinin girişine müsaade ediliyor. Üstelik sınır kapısından geçişler için İsrail'den önceden güvenlik onayı alınması ve Mısır ile koordinasyon sağlanması şart koşuluyor.

Geçiş sırasında Avrupa Birliği (AB) Refah Sınır Kapısı Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) tarafından yapılacak ilk teftişe ek olarak, İsrail ordusunun kontrolündeki bölgede İsrail güvenlik birimi ek teftiş yapıyor. Gazze'ye dönenler, geçişler sırasında saatlerce süren sorgu, gözleri bağlı ve kelepçeli üst aramalarına maruz kaldıklarını ifade ediyor.

Filistinliler, aşağılayıcı ve meşakkatli tüm bu koşullara rağmen yine de "evlerine" dönmek istiyor. İmran da Gazze'ye dönmeyi ve ailesine kavuşmayı o kadar istedi ki "bir gün sınır kapısı açılırsa yalın ayak dönme" ahdinde bulundu.

Yalın ayak bile olsa Gazze'ye dönmek istedi

Adı Gazze'ye dönecekler listesinde yer alınca hemen yola çıkan İmran, önce Mısır tarafında toplandıklarını, sabahtan ikindiye kadar orada kaldıktan sonra EUBAM kontrolündeki bölgeye geçtiklerini ve oradaki teftişte çok ağır muamele gördüklerini anlattı.

İmran, akşama kadar orada kaldıktan sonra İsrail tarafına geçtiklerini, orada da otobüslerden indirilip, çantalarında arama yapıldığını ifade etti.

Mısır'dayken sınır kapısının açılmayacağı yönündeki söylentilerden ötürü yaşadığı endişenin kendisini adaklar adamaya ittiğini kaydeden İmran, "Kapı açılırsa ister Kahire'de ister Ariş'te olayım çadıra kadar yalın ayak gideceğim diye kendime söz verdim ve öyle de yaptım. Yol çok meşakkatli olmasına rağmen Gazze'ye dönmek için bunu yaptım." dedi.

Döndüğü yerin bir çadır olduğunu bilse de bir an tereddüt etmedi

Mısır'da 2 yıl boyunca hiç bir şeyin eksikliğini çekmediğini anlatan İmran, "Ev bulamayacağımızı ve çadırda yaşayacağımızı bilmemize rağmen dönmeyi kabul ettik. Ne kadar ayrı ve uzak düşsek de burası bizim vatanımız." diyerek herşeye rağmen vatan toprağı Gazze'ye dönmeyi istediğini aktardı.

Mısır tarafına geldiklerinde kendisini yalın ayak görenlerin bunun sebebini sorduğunu kaydeden İmran, kızının, ahdinden haberi olduğu için kendisini terlikle Nasır Hastanesi'nde beklediğini dile getirdi.

Otobüslerle geldikleri son noktanın Morag Koridoru olduğunu ifade eden İmran, "Torunum terlikle geldi ama ben 'onu giymeyeceğim. Çadırın kapısına kadar yalın ayak gideceğim' dedim. Arkadaşlarım bile 'Gazze'ye geldin giy artık' dediler. 'Yok, çadırın kapısına kadar böyle gideceğim' dedim." diye konuştu.