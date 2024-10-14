Gazzeli Çocuklar Slovenya'da Tedavi Edilecek

Güncel

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaralanan 10 çocuk, tedavi ve rehabilitasyon için Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya getirildi.

Başkentte bulunan Soca Rehabilitasyon Enstitüsü'nde tedavi görecek Gazzeli 10 çocuğun, uzmanlar eşliğinde rehabilitasyon sürecine de başlanacak.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, hükümete ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine gelen Gazzeli çocukları içtenlikle selamladığını belirtti.

Çocuklara başarılı bir iyileşme süreci dilediğini anlatan Golob, "Gazze'den gelen çocuklara, kendilerine eşlik edenlerle birlikte, yaşadıkları korkunç olaylardan uzakta, güzel bir süreç diliyorum." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında 42 gün boyunca Lübliyana'da tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçecek çocuklar, psikolojik destek de alacak.

Slovenya, İsrail'in saldırılarının ardından haziranda Filistin'i devlet olarak tanımıştı.