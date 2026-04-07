GDZ Elektrik 7 Nisan'da İzmir'de Elektrik Kesintilerini Duyurdu

GDZ Elektrik, 7 Nisan'da İzmir'de planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Kesintiler, Aliağa'da Kalabak, Karaköy, Hacıömerli, Çoraklar ve Çaltılıdere mahallelerinde 10:00-15:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Balçova'da İnciraltı mahallesinde 09:30-15:30, Bayındır'da Kızılkeçili'de 01:00-07:00, Havuzbaşı'nda 09:00-17:00 ve Çınardibi, Dernekli, Osmanlar, Balcılar'da 13:00-15:00 saatlerinde kesinti olacak.

Bayraklı'da Doğançay mahallesinde 09:00-17:00, Bergama'da İncecikler'de 11:00-17:00, Bornova'da Erzene'de 09:00-12:00 ve Gökdere'de 09:30-15:30 saatlerinde kesinti yapılacak. Buca'da Yıldızlar mahallesinde 09:00-17:00, Çeşme'de Alaçatı'da 10:00-15:30, Dikili'de Çandarlı'da 14:00-17:00 saatlerinde elektrik kesintisi planlanıyor.

Karabağlar'da Tahsin Yazıcı mahallesinde 09:00-14:00 ve Peker'de 10:00-17:00, Karşıyaka'da Sancaklı ve Yamanlar'da 09:00-17:00, Şemikler'de 10:00-16:00 saatlerinde kesinti olacak. Kemalpaşa'da Bayramlı, Kamberler ve Yenikurudere'de 13:00-15:00, Kiraz'da Ören ve Suludere'de 09:00-17:00, Arkacılar'da 09:30-17:00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Menderes'te Orta ve Gümüldür İnönü mahallelerinde 09:00-15:00, Birgi'de 09:00-17:00, Süleyman Demirel'de 09:00-15:00 saatlerinde kesinti gerçekleştirilecek. Seferihisar'da Çolak İbrahim Bey'de 09:00-12:00 ve Camikebir ile Çolak İbrahim Bey'de 13:00-15:00 saatlerinde elektrik kesintisi olacak.

Torbalı'da Tepeköy, Muratbey, Mustafa Kemal Atatürk, Yemişlik, Cumhuriyet mahallelerinde 00:00-07:00, Taşkesik, Yedi Eylül, Karşıyaka, Eğerci, Çaybaşı, Arslanlar'da 09:00-17:00, Karakuyu, Ormanköy, Gazi Mustafa Kemal, Karakızlar, Karaot'da 10:00-11:00, Çamlıca, Dağteke, Düverlik, Helvacı, Dirmil, Ormanköy, Gazi Mustafa Kemal'de 13:00-15:00, Yazıbaşı'nda 10:00-16:00 saatlerinde kesinti yapılacak.

Urla'da Zeytineli mahallesinde 10:00-16:00, Uzunkuyu, Zeytineli, Zeytinler, Birgi, Barbaros'ta 10:00-10:30, Birgi, Uzunkuyu, Barbaros, Zeytinler, Zeytineli'de 15:30-16:00, Kalabak ve M. Fevzi Çakmak mahallelerinde 09:00-15:00 saatlerinde elektrik kesintisi planlanıyor. Kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.