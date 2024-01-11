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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den Regaip Kandili Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, mübarek kandil gecelerinin barış, kardeşlik ve insani ilişkilerin geliştirilmesi için güzel bir fırsat olduğunu belirtti. Büyükgöz, Regaip gecesine bir kez daha kavuşmanın, huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını aktardı ve bu gecenin rahmet ve mağfiret aylarının başlangıcını müjdeledi. Büyükgöz, dua ve ibadetlerle Rabbimize yakarışın zirveye çıktığı bu kutsal gecede, milletin birlik ve dirliği, İslam dünyasının birlik, beraberlik ve kardeşliği ve tüm insanlık aleminin huzur ve barış içerisinde yaşaması için dua edeceklerini ifade etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz\'den Regaip Kandili Mesajı
11.01.2024 - 09:41,  Güncelleme: 09:41
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Regaip Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

Büyükgöz, mesajında, mübarek kandil gecelerinin barış, kardeşlik ve insani ilişkilerin geliştirilmesi için güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

Regaip gecesine bir kez daha kavuşmanın, huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Büyükgöz, mübarek Regaib gecesinin, rahmet ve mağfiret ayları olarak bilinen üç aylara girildiğini müjdelediğini vurguladı.

Büyükgöz, mesajında şunları kaydetti:

"Dua ve ibadetlerle Rabbimize yakarış ve yönelişin zirveye çıktığı bu kutsal gecenin manevi feyziyle kalplerimizi aydınlatacağız. Nefis muhasebesi yaparak, tövbe ve istiğfar etmemize, iyilik ve güzelliklere daha fazla yönelmemize vesile olan bu gecede, milletimizin birlik ve dirliği, İslam dünyasının birlik, beraberlik ve kardeşliği ve tüm insanlık aleminin huzur ve barış içerisinde yaşaması için dua edeceğiz. Regaip gecesini bu duygu ve düşüncelerle idrak ederken, tüm hemşerilerimin kandilini tebrik eder, bu mübarek gecede yapılacak ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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